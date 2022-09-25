كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد في بحر الشرق

قالت كوريا الجنوبية، إن «كوريا الشمالية» أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد في بحر الشرق «بحر اليابان».

وهذا هو خامس إطلاق صاروخ لكوريا الشمالية منذ تولي إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سوك يول» في مايو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي من منطقة داخلية

وقال مصدر عسكري، إن الصاروخ الكوري الشمالي، تم إطلاقه من منطقة داخلية.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها «بيونج يانج»، 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى في يونيو الماضي.

خفر السواحل الياباني: لم يتم الإبلاغ عن أضرار للسفن

وفي اليابان، قال مسؤولون بوزارة الدفاع، إن كوريا الشمالية ربما أطلقت صاروخا باليستيا، اليوم الأحد، وأوضح المسؤولون، قناة «إن أتش كيه»، أن القذيفة ربما سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

من جانبها، أشارت سلطات خفر السواحل اليابانية، إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار للسفن اليابانية.

«رونالد ريجان» تصل إلى مدينة «بوسان» جنوب شرقي كوريا الجنوبية

وجاء إطلاق الصاروخ، بعد يومين من وصول حاملة الطائرات الأمريكية «رونالد ريجان» العاملة بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية لإجراء تدريبات للحلفاء، كما جاء الإطلاق عقب تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية، تستعد لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة.

وأمس الأول الجمعة، وصلت «رونالد ريجان»، إلى مدينة «بوسان» جنوب شرقي كوريا الجنوبية، لإجراء أول مناورات مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية منذ 5 سنوات.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، «لي جونج-سوب»، قال في أواخر شهر أغسطس الماضي، إن «بيونج يانج» تستعد لإجراء اختبار نووي، موضحا في ذلك الوقت، أن لا علامات محددة حتى الآن على أن التجربة وشيكة، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.