بدء التصويت في انتخابات البرلمان الإيطالي.. وتوقعات بفوز اليمين المتطرف

أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى بدء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية، ويستمر التصويت حتى الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، فيما قالت شبكة «يورو نيوز»، إن الإيطاليين بدأوا صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد في انتخابات يتوقع فيها فوز اليمين المتطرف.

ورجحت الاستطلاعات، حصول «أخوة ايطاليا» على ما يتراوح بين 24 و25% من الأصوات في الانتخابات التشريعية، مقابل بين 21 و23% لصالح «الحزب الديموقراطي».

انتظار الناخبين في صفوف أمام مراكز الاقتراع قبل فتح أبوابها

وانتظر الناخبون في صفوف أمام مراكز الاقتراع قبل فتح حتى أبوابها في الساعة 7 صباحا بتوقيت القاهرة.

وفي وقت سابق، تعهدت زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» اليميني، جورجا ميلوني، بأنها لن تجدد اتفاقية مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة جوزيبي كونتي الأولى في عام 2019 مع «بكين» بشأن الانضمام لمبادرة مشروع «الحزام والطريق».

وكانت «المفوضية الأوروبية»، نفت في وقت سابق، تدخل رئيستها أورسولا فون دير لاين، في الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أكي» الإيطالية.

«دير لاين»: أي حكومة ديمقراطية تريد العمل مع المفوضية سنعمل معها

وكانت «دير لاين»، قالت في وقت سابق، إن توجهها هو أن أي حكومة ديمقراطية تريد العمل مع المفوضية ستعمل معها، مضيفة أن المفوضية الأوروبية سترى نتيجة الانتخابات.

وبذل قادة الأحزاب السياسية الرئيسية في إيطاليا، أمس الأول الجمعة، كل ما بوسعهم في آخر محاولات لاستقطاب الناخبين، قبل الصمت الانتخابي الذي، بدأ في منتصف ليل السبت بتوقيت القاهرة.