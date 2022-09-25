آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو تواصل التهديد باستخدام النووي

تشهد آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة على مدار الساعة، وأصبح السلاح النووي حاضر بقوة على ساحة الحرب، إذ لوح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى استخدام السلاح النووي لحماية الأراضي التي ستنضم إلى روسيا بعد الاستفتاءات الجارية في شرق وجنوب أوكرانيا وذلك بعد نحو 3 أيام من تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللجوء للنووي لحماية سيادة بلاده.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، إنَّ جميع القوانين الروسية التي تشمل استخدام السلاح النووي تسري على كل الأراضي التابعة لروسيا، منوهًا إلى أنَّ روسيا ستحترم إرادة الأشخاص الذين عانوا لسنوات عديدة من انتهاكات نظام النازيين الجدد، قائلًا إنَّ الأراضي الروسية ستخضع جميعها لحماية الدولة بشكل كامل، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، وفقًا لوكالة أنباء «رويترز».

أوكرانيا تدعو القوى النووية العالمية إلى الرد على تهديدات روسيا

فيما أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنَّ تصريحات وزير الخارجية الروسي عن استخدام النووي غير مقبولة على الإطلاق، مشددًا على أن بلاده لن تستلم لمثل تلك التصريحات، قائلًا في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «تصريحات بوتين ولافروف غير المسؤولة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية غير مقبولة على الإطلاق».

كما دعا وزير الخارجية الأوكراني القوى النووية العالمية إلى الإعلان أن مثل تلك التهديدات تعرض العالم للخطر.

وبشأن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا في ساحة الحرب، أعلنت السلطات الأوكرانية تدخل إيران فى الحرب الروسية ضد أوكرانيا عبر إرسال عشرات الطائرات المسيرة، وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني أسقط طائرات إيرانية دون طيار في عدد من المناطق بالبلاد.

خفض العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وإيران

وقررت أوكرانيا، خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إيران إلى أدنى مستوى بسبب دعم طهران لموسكو.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل 7 أشهر، وتحديدًا في 24 فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، فيما يدعم الغرب أوكرانيا بالسلاح وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.