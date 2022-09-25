سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022

كشفت البنوك المختلفة العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، صباح اليوم، عن أسعار عمليات الصرف المختلفة للبيع أو للشراء، بجميع العملات العربية والأجنبية داخل البنوك، منها سعر الدينا الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد.

سعر الدينا الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

وتقدم «الوطن» من خلال التقرير التالي، واستمرارًا للخدمات المختلفة المقدمة لقرائها، سعر الدينا الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، في البنوك المختلفة العاملة داخل مصر، وذلك على النحو التالي:

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، نحو 60.58 جنيه للشراء، و62.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية 59.03 جنيه للشراء و63.02 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، اليوم، 60.64 جنيه للشراء مقابل 62.98 جنيه للبيع، وبلغت العملة الكويتية داخل البنك المركزي المصري 62.74 جنيه للشراء و63.22 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينا الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، مع بداية المعاملات المصرفية البنك التجاري الدولي cib، نحو 61.37 جنيه للشراء مقابل 63.05 جنيه للبيع، وفق موقع البنك.

وبلغ سعر الدينار الكويتي بالمصرف المتحد، نحو 58.96 جنيه للشراء و63.13 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، نحو 60.58 جنيه للشراء و63.06 جنيه للبيع، وذلك وفق موقع البنك.

وداخل بنك قناة السويس بلغ سعر الدينار الكويتي فى بداية التعاملات المصرفية اليوم الأحد، 59.19 جنيه للشراء و63.16 جنيه للبيع.