«أصحاب البصيرة» بشمال سيناء يزرعون الأشجار في الكنائس ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

قام فريق أصحاب البصيرة، من المكفوفين وضعاف البصر، بمحافظة شمال سيناء، بمشاركة القيادات المجتمعية في الحملة القومية التي تنظمها المحافظة، تنفيذا للمبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، بزيارة الكنائس والكاتدرائيات في العريش، والعمل على مشاركة أطياف المجتمع في إنجاح المبادرة.

وزار الفريق بزيارة كنيسة ضاحية السلام بالعريش، وتم العمل على زراعة أشجار الزيتون والتين والرمان والعنب والجوافة، ضمن مبادرة اتحضر للأخضر، وهي من الأشجار التراثية المثمرة بالمحافظة، بمشاركة القيادة الكنائسية.

زراعة الأشجار في الكنيسة دليل على المحبة

بدوره قال القس غبريال، وكيل المطرانية في حديثه مع المشاركين في الزيارة، أن هذا العمل وإن كان قليل من أصحاب البصيرة ولكنه كبير في مضمونة، ويدل على اكتمال النسيج الوطني بين الأقباط والمسلمين وجميع طوائف المجتمع، مضيفا أن زراعة النخيل والزيتون والرمان داخل الكنيسة، دليل على المحبة بين أطياف الشعب المصري، وحافزا على مشاركة الأقباط في العمل المجتمعي.

وقالت تهاني الحلو، إحدى المشاركات في فريق لـ«الوطن»: «اختيار الكنيسة جاء لكي نبدأ على تكامل الوحدة الوطنية بين الأقباط والمسلمين، وأنه لا فرق بينهما في صناعة مقدرات الوطن، الذى يحيا بالجميع».

إنجاح المبادرة الرئاسية بمشاركة الجميع في الزراعة

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر، أحد قيادات المجتمع الوطني بمحافظة شمال سيناء: «إننا قصدنا بزراعة الأشجار المثمرة في الكنيسة بأن كل جزء في المجتمع هو ملك للوطن، ولا فرق بين أحد على أحد، وداعين الأقباط والمسلمين للمشاركة في المبادرة الرئاسية وإنجاحها، وأن الفرصة مواتية في أن تكون سيناء واحة خضراء بمشاركة الجميع».

توزيع الآلاف من أشجار الزيتون في مدن وقرى المحافظة

بدوره، ثمن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان له، أستجابة أطياف المجتمع بالمبادرة الرئاسية، موضحا أنه تم توزيع 5000 شجرة زيتون بالعريش بعد تسليمها لمجلس المدينة، منها 2000 لمجلس مدينة بئر العبد، ومثلها لكل من الشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، على أن يتم تخصيص 40 شجرة لكل مركز ومدرسة.

مشيرا إلى أن مجالس المدن في المحافظة معنية بمتابعة الزراعة ورعاية الأشجار، والعمل على توسيع المنطقة الزراعية والواحة الخضراء، لتكون سيناء أولى المحافظات التي تم نجاح المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» بها.