طقس اليوم في شمال سيناء.. هبوب رياح باردة وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد مدن وقرى شمال سيناء هبوب رياح على غالبية المناطق الساحلية والصحراوية بالمحافظة برغم الأجواء المعتدلة، حيث هبت رياح باردة على ساحل العريش وبئر العبد، وارتفعت أمواج البحر بشكل ملحوظ ووصلت الأمواج إلى بداية كورنيش العريش خلال ساعات الفجر ومنتصف ليلة أمس.

هبوب رياح محملة بالأتربة

وفي مناطق الوسط من سيناء، أكد أهالي أبناء البادية في تلك المناطق، أن رياح محملة بالأتربة ضربت المناطق الصحراوية والحمادات وسهول الجبال والأودية والمناطق القريبة من جبل الحلال والسفوح الجبلية.

وذكر مجلس مدينة الحسنة، في بيان له، أن الرياح التي ضربت المنطقة كانت عادية، وغير مؤثرة، وجميع الطرق الرئيسية والفرعية مفتوحة بشكل طبيعي، ومجلس المدينة على استعداد تام لمواجهة مستجدات تغير الطقس.

استعدادات مواجهة تغيرات الطقس

فيما أضاف بيان لمجلس مدينة نخل، أن المعدات الثقيلة في المجلس جاهزة لإزالة الرمال من نهر الطريق حال زحفت الرمال باتجاه الطرق الرئيسية، وتم فتح المجرات المائية تحسبا لسقوط أمطار خلال الأسابيع المقبلة.

تنظيف بلاعات الصرف الصحي بالعريش

ومن ناحية أخرى، واصل مجلس مدينة العريش تنظيف بلاعات الصرف الصحي، والعمل على إزالة المخلفات التي تعيق صرف مياه الأمطار، خاصة في المناطق التي تشهد تراكمات يومية من القمامة بمجمع الأسواق والخضار وسوق السمك بوسط المدينة.

كما أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن الأجواء المناخية معتدلة، وقد اختفت الغيوم مع مطلع ساعات النهار الأولى، وسجلت درجات الحرارة 28 درجة مئوية، مرتفعة بذلك عن أمس بمقدار درجتين.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة القادمين.