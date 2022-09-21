زراعة 350 شجرة بأحياء الإسكندرية ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

رفعت إدارة الحدائق بمحافظة الإسكندرية، كفاءة الجزر الوسطى بالكورنيش، مع تنظيف وري الحدائق والأشجار ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، التي تهدف إلى تحول الإسكندرية إلى مدينة خضراء، وإلغاء مركز تجمع القمامة وزراعة الأشجار بالشوارع، إذ جرى زراعة 350 شجرة بمختلف أحياء المحافظة، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وحسب بيان حي شرق، جرى التنسيق بين الرصد البيئي والحدائق بالحي، وباقي الجهات المختصة، وتم تنظيف وتخضير شارع النيل، وتطبيق منظومة جمع القمامة من أسفل العقارات بمنطقه كرموز، وتم رفع الكونتر من الشارع، وإلغاء مركز تجمع القمامة، والتنظيف والرش وتم زراعة 30 شجرة.

استمرار تجميل الشوارع بنطاق حي شرق

ورفعت إدارة النظافة بالحي، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، مخلفات تقليم الأشجار الموجودة بدوران «فيكتور عمانويل»، وتعاونيات سموحة أمام عماره رقم «80-46-1-23» بشارع المشتل، وشارع زهران، وتستمر أعمال تجميل الشوارع والميادين والحدائق، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق حي شرق.

عودة المظهر الحضاري بميادين حي شرق بالإسكندرية

وأكدت الدكتورة رباب مدني رئيس حي شرق، أن الحي مستمر في الاهتمام «بالمسطحات الخضراء»، وتنظيف وري الحدائق، وإزالة الحشائش وتقليم الأشجار يوميا، بأماكن متفرقة من الحي، وذلك للحفاظ على البيئة، وعودة المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.

قص الشجيرات وري الزراعات ببولكلي بحي غرب

وبحسب بيان حي غرب رفعت إدارة الحدائق كفاءة الجزر الوسطى بكورنيش الإسكندرية أمام نادي المهندسين من عمل حديات وإعادة تدوير الجور و النظافة، وتنظيف سور نادى سبورتنج وقص الشجيرات والستائر، ورى الزراعات الجديدة ببولكلى والوزارة شارع إبراهيم الشريف، وزراعة «30 شجرة كازورينا» في حديقة رابعة الناصرية.

زراعة 260 شجرة

وفي إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تم زراعة 100 هيبسكس، و50 جازانيا بحديقة اللوجيستي بالدخيلة، و50 جازانيا بحديقة قصر الشفا، و60 جازانيا، و20 أرسين و10 ريو أمام إسكندرية للبترول.

الارتقاء بالمسطحات الخضراء

وتواصل إدارة الحدائق جهودها في الارتقاء بالمسطحات الخضراء والزراعات والأشجار بنطاق الحى اعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، لمواجهة تحديات المناخ، وتحسين البيئة وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لعروس البحر الأبيض المتوسط.

و شدد رؤساء أحياء محافظة الإسكندرية، على الإدارات المعنية، بضرورة تكثيف أعمال النظافة، والتنسيق مع مسؤولي شركة نهضة مصر، برفع القمامة أولا بأول في المواعيد المحددة لها، فضلًا تجريف الأتربة ورفع مخلفات الأشجار وغسيل الشوارع والأرصفة بنطاق الحي.