المولد النبوي الشريف 2022.. الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول 1444 اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، هلال شهر ربيع الأول لعام 1444، وهي الرؤية التي يتحدد بناء عليها موعد المولد النبوي الشريف 2022، حيث ينتظر المسلمون موعد انطلاق شهر ربيع الأول لارتباطه بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

المولد النبوي الشريف 2022

وحول موعد المولد النبوى الشريف 2022، من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر ربيع الأول لعام 1444 هجريا بعد صلاة المغرب اليوم الأحد 25 سبتمبر، والذي يوافق 29 صفر، حيث أوضحت «الإفتاء» أنها المسؤولة عن استطلاع الهلال بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وإعلان بداية الشهور، كما ستعلن النتيجة عبر الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعيدا عن موعد المولد النبوي الشريف 2022، فقد أشارت الإفتاء إلى أن التقويم الهجري هو تقويم قمري، وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرًا هي «محرم - صفر - ربيع الأول - ربيع الآخر - جماد الأول - جماد الآخر - رجب - شعبان - رمضان - شوال - ذي القعدة - ذي الحجة».

وحول كيفية استطلاع رؤية هلال شهر ربيع الأول، فإن ذلك يتم من خلال 7 لجان، واحدة منها في محافظة القاهرة وتحديدا في منطقة حلوان، والباقي في محافظات مطروح والفيوم وسوهاج وقنا وتوشكى والوادي الجديد.

موعد إجازة المولد النبوي 2022

ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بذكرى مولد الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول من كل عام، ويوافق موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 فلكيًا السبت الموافق 8 أكتوبر 2022، والذي يوافق يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وذلك بحسب الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، لتصبح آخر إجازة رسمية في هذا العام.