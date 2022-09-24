أسعار حلاوة المولد النبوي 2022 في منافذ التموين.. تبدأ من 70 جنيها

مع اقتراب احتفال المسلمين بالمولد النبوي الكريم، يبحث الكثيرون عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2022 في منافذ التموين باعتبارها تباع بجودة مناسبة وأسعار معقولة، والتي أعلنت وزارة التموين عن طرح كميات من حلويات المولد بأسعار تناسب الفئات المجتمعية المختلفة.

وفيما يلي، يعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمات التي تنشرها للقراء، أسعار حلاوة المولد النبوي 2022 في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية وفق بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي جاءت كالآتي:

أسعار حلاوة المولد النبوي 2022 في منافذ التموين

وبحسب المعلن من وزارة التموين فإن الوزارة طرحت كميات من حلاوة المولد بأسعار تنافسية عن السوق الحرة بنحو 25%، وجميع الخامات المستخدمة محلية الصنع بنسبة 100%، حيث يتم إنتاج الحلوىات للمواصفات القياسي.

وجاءت أسعار حلوى المولد 2022 في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، كالآتي:

علبة كيلو حلوى سادة لوكس 70 جنيها

علبة الحلوى كيلو فاخر 70 جنيها

علبة كيلو جرام ممتازة 75 جنيها

علبة كيلو جرام لوكس 90 جنيها

علية كيلو ونصف جرام 105 جنيهات

علبة 2 كيلو حلوى سادة لوكس 135 جنيها

علبة لوكس 2 كيلو جرام 140 جنيها

علبة 2 كيلو جرام ممتازة 140 جنيها

علبة الحلوى 2 كيلو جرام فاخرة 145 جنيها

علبة 2 كيلو جرام لوكس باغ 145 جنيها

علبة حلاوة مصر الصعيدي 2 كيلو جرام 160 جنيها

علبة 2 كيلو جرام لوكس 165 جنيها

أسعار حلاوة المولد في المحال التجارية

ووفق المعلن على المواقع الرسمية للمحال الكبرى للحلويات، فقد تم بيع حلاوة المولد 2022 في علب، وتتراوح سعر العلبة ما بين 60 جنيهًا، وحتى 5200 جنيه، حسب نوع العلب كرتون، صفيح، أرابيسك، وغيرها.

ويمكن الحصول على حلاوة المولد بالقطعة، حيث يتراوح سعر الفولية أو السمسية أو الحمصية ما بين 8 إلى 20 جنيهًا، بينما الفستق ما بين 60 إلى 75 جنيهًا، الكاجو ما بين 70 إلى 85 جنيهًا، قطعة الملبن السادة صغيرة بسعر 10 جنيهات، بينما عين الجمل تبدأ من 40 جنيهًا وحتى 100 جنيه.