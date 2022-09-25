أسهل طريقة لاستخراج وثيقة طلاق إلكترونيا عبر موقع الداخلية.. في خطوات

فى إطار خطة وزارة الداخلية للتحول الرقمي، تقدم الوزارة خدمات متعددة للمواطنين من خلال الموقع الخاص بها، إذ يمكن إلكترونيًا الحصول على شهادة الميلاد ووثيقة الزواج والطلاق والقيد العائلي، والاستعلام عن المخالفات المرورية، والقيد الفردي.

استخراج وثيقة الطلاق إلكترونيا

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» طريقة سهلة لاستخراج وثيقة طلاق إلكترونيًا من خلال اتباع عدد من الخطوات أولها الدخول إلى موقع وزارة الداخلية عبر الرابط.

وللحصول على وثيقة طلاق إلكترونيًا، تضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط الأعلى بالموقع، وفي خانة الأحوال المدنية تقوم بالضغط على أيقونة «وثيقة طلاق».

إدخال البيانات

الخطوة التالية لاستخراج وثيقة طلاق، هي إدخال عدد من البيانات مثل الرقم القومي والاسم واسم الأم، وفي النهاية تقوم بالضغط على «الموافقة على شروط استخراج الوثيقة»، وتحدد طريقة سداد الرسوم الخاصة بالخدمة، وبعد إتمام عملية الدفع والقيام بتقديم الطلب، يجري تحديد موعد لاستلام وثيقة الطلاق حسب العنوان الذي جرى اختياره.