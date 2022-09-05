في خطوات مبسطة.. كيفية استخراج وثيقة طلاق إلكترونيا

وفرت وزارة الداخلية، عددًا من الخدمات للمواطنيين، للتيسير عليهم وتوفير الكثير من الوقت والمجهود، ومن ضمن الخدمات التي قدمتها الوزارة، استخراج وثيقة طلاق إلكترونيًا، عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، واتباع عددًا من الخطوات المبسطة، حتى استخراج وثيقة الطلاق.

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن»، الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج وثيقة طلاق إلكترونيًا، عن طريق موقع وزارة الداخلية.

خطوات استخراج وثيقة طلاق

أولى الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج وثيقة الطلاق إلكترونيًا، عن طريق الدخول الى موقع وزارة الداخلية، بواسطة الرابط الخاص بالموقع https://moi.gov.eg/home/contact، وبعدها تسجيل الدخول، وفى حالة أن كنت لا تمتلك حسابًا عبر موقع الوزارة، يمكن إنشاء حساب.

الأحوال المدنية

وبعدها الضغط على أيقونة دليل الخدمات، وفي خانة تسمى الأحوال المدنية، تضغط على أيقونة وثيقة طلاق، وإدخال البيانات الخاصة بك منها الاسم، واسم الأم، والرقم القومي، والمطلق أو المطلقة، والموافقة على شروط استخراج الوثيقة، وتحديد نظام الدفع، وإتمام الدفع وتقديم الطلب وبعدها يتم تحديد موعد ومكان الاستلام.

خدمات أخري عبر موقع وزارة الداخلية

وهناك عددًا من الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة الداخلية، من خلال موقعها الإلكتروني، ومنها استخراج شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي ووثيقة زواج وشهادة وفاة وقيد عائلي وقيد فردي.