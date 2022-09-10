«الداخلية» تُطلق نسخة مطورة من خدمات الأحوال المدنية على موقعها الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية، عبر البوابة الرسمية للوزارة على «الإنترنت»، وتشمل استخراج شهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق، والقيد العائلي والفردي، وبطاقات الرقم القومي سواء بدل فاقد أو بدل تالف، واستمارات الرقم القومي العادية والمستعجلة والمميزة، وبطاقات الرقم القومي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

استحداث خدمة استخراج وثائق القطاع المترجمة «مسبقاً»

وخصصت وزارة الداخلية فريق عمل لتلقي وفحص الطلبات الواردة من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني، وتنفيذها ثم إرسالها إلى طالبي الخدمة في محال إقامتهم.

وأشارت «الداخلية» إلى استحداث خدمة استخراج الوثائق المترجمة مسبقاً لشهادات الميلاد والوفاة ووثيقة طلاق والقيد العائلي والفردي، بـ23 لغة أجنبية، وتحديث آليات التقدم للحصول على الخدمات، لتضمين وتطبيق تعليمات وشروط الإصدار لبطاقة الرقم القومي، بهدف تحسين فرص قبول الطلب.

دعم التصفح والتشغيل على الهواتف المحمولة

وتتضمن التحديثات عدم تسجيل طلبات تجديد الرقم القومي التي لا يسمح بإصدارها دون حضور المتقدم إلى موقع السجل المدني، بالإضافة إلى دعم التصفح والتشغيل على الهواتف المحمولة واللوحية من ذات الموقع، وإدراج وسائل لشرح الخدمة وآلية الحصول عليها.

وتأتي التحديثات في إطار حرص وزارة الداخلية على اعتماد الإجراءات اللازمة للتيسير والتسهيل على المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية، وتطوير وتحديث كل جوانب الخدمات الجماهيرية، بما يسهم في التيسير على المواطنين، وتلقيهم الخدمات بصورة مميزة.