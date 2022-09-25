نيفين جامع: لأول مرة 5 دول عربية في معرض «تراثنا 2022»

أكّدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الحرص على مشاركة الأشقاء العرب في معرض «تراثنا 2022» للحرف اليدوية والتراثية الذي يُقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في 9 أكتوبر المقبل، بما يعكس الإرادة السياسية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية من خلال تشارك الثقافات التراثية التي تعبر عن الهوية العربية.

فرصة تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة

وأوضحت «جامع» أنَّ المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والانفتاح بين الأسواق العربية، ويستضيف معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته الرابعة 2022 المملكة العربية السعودية كضيف شرف كما تشارك كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولتي السودان وليبيا بأجنحة مميزة في فاعليات المعرض.

وأشارت «جامع» إلى أنَّ جهاز تنمية المشروعات يحرص على استضافة الدول الشقيقة في معرض «تراثنا» بشكل دوري ليصبح المعرض تجمعا إقليميًا يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية.

السعودية ضيف شرف معرض «تراثنا»

وأضافت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنَّه تقرر استضافة المملكة العربية السعودية كضيف شرف بالمعرض من خلال وزارة الثقافة السعودية ممثلة في هيئة التراث والمعهد الملكي للفنون التقليدية، كما تمّ تخصيص 4 أجنحة متميزة للمنتجات والأعمال التراثية الواردة من الإمارات العربية المتحدة (غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب) والمملكة الأردنية الهاشمية (غرفة صناعة الأردن) والسودان من خلال جمعية برندة التراث وليبيا من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

انطلاق فاعليات معرض «تراثنا» 9 أكتوبر

ومن المقرر أنَّ تنطلق فعاليات المعرض يوم 9 أكتوبر المقبل وحتى 15 من الشهر ذاته بمركز مصر للمعارض الدولية، ويشارك نحو 1116 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية، ويضم عددًا كبيرًا من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة في أكثر من 30 قطاعًا تراثيًا تضم المنتجات الفنية والإبداعية للآلاف من الفنانين والحرفيين المصريين المهرة.