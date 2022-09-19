«تنمية المشروعات» ينظم معرض «تراثنا» للعام الرابع على التوالي

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض «تراثنا»، للحرف اليدوية والتراثية، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنّ رعاية الرئيس للمعرض للعام الرابع على التوالي، تبعث برسالة مباشرة تعكس الاهتمام بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحرص على تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم المالي والخدمات الفنية والتسويقية لتلك المشروعات.

تشجيع العاملين في المشروعات الحرفية

وأضاف الجهاز في بيان صحفي، أن حرص الدولة على إقامة معرض «تراثنا»، سنويًا يهدف إلى دعم قطاع الحرف والمنتجات التراثية والترويج لتراثنا الفني العريق وتأصيل كل ما يعبر عن الهوية المصرية فضلًا عن تشجيع كافة العاملين بالمشروعات الحرفية والتراثية والفنية بما ينعكس على تطوير منتجاتهم ونشرها بصورة أكبر محليًا وعالميًا.

وأوضح البيان أن معرض «تراثنا»، يعتبر من أكبر المعارض المنظمة في الجمهورية والمتخصصة في المنتجات التراثية والحرف اليدوية، ويأتي تفعيلا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الخاصة، بتوفير كافة أوجه الدعم للعاملين بقطاع الحرف اليدوية والتراثية ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وتسويقها إيمانًا بأهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل مربحة وكثيفة خاصة للمواطنين والسيدات في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.

وأكد أن المعرض يعد بمثابة ملتقى كبير للمبدعين والحرفيين والفنانين من مختلف الدول العربية حيث يحرصون كل عام على المشاركة بأجنحة توضح تراثهم الفني والثقافي وسيشهد هذا العام مشاركة متميزة للعديد من الدول العربية الشقيقة.

ألف عارض من كافة محافظات الجمهورية

وقال البيان إنه من المقرر أن يشارك في فعاليات معرض «تراثنا»، في دورته المقبلة ما يزيد عن ألف عارض من كافة محافظات الجمهورية، لعرض المنتجات اليدوية والتراثية والفنية لأكثر من ثلاثين فن تراثي اشتهرت به مصر على مر تاريخها وحضاراتها العظيمة.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقيم جناحا كاملا بالمعرض للتعريف بخدماته المتعددة للشباب وزوار المعرض ولتقديم كافة أوجه الدعم التمويلي والتدريبي والتسويقي للمشروعات الجديدة أو القائمة وعرض العشرات من دراسات الجدوى الاسترشادية في العديد من المجالات الصناعية والزراعية والخدمية لتشجيع المواطنين على ريادة الأعمال والتعرف على المجالات الاستثمارية المتاحة وذلك كخدمة جديدة يقدمها معرض تراثنا في دورته الحالية.