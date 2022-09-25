أهم أدوار نجاح الموجي في ذكرى وفاته.. «هرم ومزيكا وطأطأ»

24 عامًا تمر على ذكرى وفاة الفنان نجاح الموجي، الذي رحل في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر عام 1998 بأزمة قلبية مفاجئة، بعد انتهاء العرض المسرحي لمسرحية «مولد سيدي المرعب» وعودته إلى منزله في ساعة متأخرة، وشعوره ببعض الآلام التي لفظ معها أنفاسه الأخيرة.

اشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية، وسيطّر بإفيهاته التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور ومع اختلاف الأجيال، من خلال الأعمال الفنية التي اقتربت من 180 عملا ما بين سينما ودراما ومسرح.

24 عاما على ذكرى وفاة نجاح الموجي

بدأت المسيرة الفنية للنجم نجاح الموجي الذي ولد يوم 11 يونيو عام 1948، قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي، واشتهر بتجسيد عدد كبير من الشخصيات الناجحة، وفي ذكرى رحيله تستعرض «الوطن» أبرز الوجوه التي ارتبط بها جمهوره ومحبيه، وذلك من خلال السطور التالية:

الواد مزيكا

عام 1976 شارك في مسرحية المتزوجون، أمام سمير غانم، جورج سيدهم، شيرين، للكاتب فيصل ندا، وإخراج حسن عبد السلام، ووجسد شخصية «الواد مزيكا» صبي المعلم، ومن أبرز إفيهاته بالمسرحية «أنا الشعب».

خليل السباك

عام 1984 جسّد نجاح الموجي، شخصية خليل السباك، في أحداث مسلسل أهلًا بالسكان، أمام حسن عابدين، حسن حسني، رجاء الجداوي، بدر نوفل، نعيمة الصغير، للكاتب فيصل ندا، وإخراج عبدالله الشيخ، ومن أبرز إفيهاته بالمسلسل «هـ تسلك».

جعورة

عام 1989 قدم شخصية «جعورة» في مسلسل ناس وناس، للكاتب أحمد رجب، وإخراج رائد لبيب، بطولة حسن حسني، أحمد راتب، هالة فاخر، إيناس مكي، عائشة الكيلاني حسن كامي.

الهرم

عام 1991 جسّد شخصية «هرم» في أحداث فيلم الكيت كات، ومقولة محمود عبدالعزيز الشهيرة له، والذي قدم شخصية الشيخ حسني «بتستعماني يا هرم»، الفيلم من إخراج داود عبدالسيد، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، ومن أبرز إفيهات نجاح الموجي بالعمل «صح بس هنكر».

طأطأ

عام 1995 شارك نجاح الموجي، في أحداث فيلم طأطأ وريكا وكاظم بيه، أمام كمال الشناوي، جالا فهمي، سيناريو وحوار نهاد محرم، إخراج شريف شعبان.