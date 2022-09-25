شعبة العطارة: الأسعار في طريقها إلى التراجع مع دخول المدارس

بشرت شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، المستهلكين، بتراجع مرتقب في أسعار مواد العطارة والتوابل والبهارات، مع دخول موسم المدارس.

ووجه مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، نصيحة مهمة للمستهلكين، تتعلق بالاستهلاك الرشيد لمواد العطارة، خاصة أنّ من الأفضل شراء كميات قليلة من المنتجات.

«توفيق»: ترشيد الاستهلاك ضرورة

وقال مجدي توفيق، إنّ هناك ركودًا في السوق العالمية بسبب عدم تواجد الكمية الكافية من البضائع لغلاءها، وأنّ السبب لزيادة الأسعار وعدم توفر منتجات العطارة بالشكل الكافي الي زيادة الاستهلاك.

وأضاف مجدي توفيق، أنّ أسعار العطارة ارتفعت لبعض الوقت، وخاصة البهارات كالكمون والفلفل والكزبرة بنسبة من 20 % إلى 25% قبل عدة أشهر، ما جعل هناك إقبالًا قليلًا على شراء منتجات العطارة، موضحًا أنّ الأسعار ستهبط مع دخول المدارس.

توصيات بالشراء على قدر الحاجة فقط

وتابع نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية: «يجب على المستهلكين العمل على ترشيد الاستهلاك وشراء المنتجات علي قدر الحاجة، واللي عايز كيلو ياخد ربع، واللي عايز ربع ياخد ثمن لتقليل الاستهلاك، وعدم تخزين منتجات العطارة لأن ذلك يضر بالسوق، ويخل بآليات العرض والطلب».

ومع الاقتراب من دخول المدارس وزيادة الطلبات من المتوقع أن يكون هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء كميات من البهارات ومستلزمات العطارة التي يحتاجون إليها في الطهي وتحضير السندوتشات الخاصة بالأبناء، ومن المتوقع أن يزيد الطلب مع توقعات انخفاض الأسعار، خلال الفترة المقبلة.