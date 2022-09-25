تفاصيل زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر «فيديو»

كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر، قائلا: «هي دي مصر، مصر الكبيرة بقيادتها وشعبها، وأصبحت قبلة للاتحادات الدولية العالمية في مجال الرياضة، حيث أصبحت مصر واحدة من أفضل دول العالم استضافة للأحداث والبطولات العالمية، ووجود توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية هنا في مصر يعتبر إنجازا كبيرا يحسب للدولة المصرية».

تطوير الحركة الرياضية المصرية

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، «عندما آمن الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة واعتبرها أمن قومي، كان لهذا الإيمان دور كبير في تطوير الحركة الرياضية المصرية، والبداية كانت من تطوير المنشآت الرياضية كافة وفقا للضوابط والمواصفات والمعايير العالمية، حيث إن الرياضة أحد مقومات الدولة الشاملة وداعمة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنها واحدة من أفضل دول العالم».

توماس باخ زار مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

وأردف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: «هذا الأمر تم تطبيقه عمليا من خلال استضافة مصر أكثر من 150 بطولة عالمية في الفترة الماضية، بالإضافة إلى وجود توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية»، مواصلا أن توماس باخ زار مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وزار متحف اللجنة الأولمبية ومتحف الحضارات وزار الأهرامات وكان منبهرا بمصر والبنية الإنشائية الرياضية، وقال إن مصر تستطيع تنظيم الأولمبياد».