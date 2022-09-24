وزير الرياضة: بدأنا في إنشاء مدينة أولمبية ببرج العرب

علّق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، موضحًا: «كان هناك برنامج من ضمنه زيارة مدينة مصر الأولمبية الجديدة في العاصمة الإدارية، وبعد الجولة قال باخ إنه ذُهل مما رآه، وخاصة الفترات الزمنية التي انتهت فيها إنشاءات المدينة الأولمبية بهذا الشكل»، موضحا أنه يجري إنشاء مدينة أولمبية أخرى في برج العرب.

وأضاف صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية: «توماس باخ قال للرئيس عبدالفتاح السيسي إن كل التقارير الخاصة بالمدينة الأولمبية حقيقية، كما أن هناك سلاسة في الطرق بشكل كبير، وأعرب عن إعجابه بالمونوريل والقطار الكهربائي والقطار السريع وربط المنشآت الرياضية والسياحية مع الطرق العامة، مؤكدا أن ما رآه في مصر كان غير متوقع».

الرئيس أكد استعداد مصر للترشح لاستضافة أولمبياد 2036

وتابع أن الرئيس السيسي أكد استعداد مصر التام للترشح لأولمبياد 2036، وهو ما منح رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب طاقة إيجابية: «نشكر الرئيس السيسي، هناك بنية أساسية قوية تمت في مصر، ونخطط لتحسين نتائجنا في الأولمبياد».

مدينة أولمبية كبيرة

وواصل: «لدينا مدينة أولمبية كبيرة، ويجري تطوير أخرى في برج العرب، وهي عبارة عن ستاد برج العرب ومجمع الصالات والمنطقة المحيطة، رغم أن مدينة واحدة تكفي».

وتابع: «مع اللجنة الأولمبية المصرية نبدأ خطابات رسمية للترشح لأولمبياد 2036، بدأنا الاستعدادات في عام 2018 ضمن الاستراتيجية الوطنية للرياضة، إذ أن أحد مستهدفات الاستراتيجية أن تكون مصر مركزا للبطولات الدولية، وهو ما تمّ مثل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 وبطولات العالم المختلفة التي استضافتها مصر».