رئيس «الطب البيئي» بالقومي للبحوث: تغير المناخ يؤثر على الإنسان (حوار)

حددت الدكتورة صفاء السروجي، رئيس قسم الطب البيئي والمهني بالمركز القومي للبحوث، أنواع المخاطر البيئية التي تؤثر على صحة الإنسان، مؤكدة أنّ التغيرات المناخية تخلق ما يسمى بالقلق البيئي، أو الخوف البيئي لذا يجب تنفيذ برامج توعوية وصحية.

وشددت «السروجي»، في حوارها لـ«الوطن»، أنّ الطب البيئي له علاقة بكشف مسببات أو عوامل الخطر التي تؤثر على صحة الإنسان، فالإنسان لابد أن يعيش في بيئة نقية ونظيفة.

في البداية ما مفهوم الطب البيئي والمهني؟

الطب البيئي له علاقة بكشف مسببات أو عوامل الخطر التي تؤثر على صحة الإنسان، فالإنسان لابد أن يعيش في بيئة نقية ونظيفة، لكن نتيجة النهضة الصناعية والكثافات المرورية ظهرت تأثيرات سلبية على صحة الإنسان، ودورنا هو الكشف عن هذه المخاطر وعلاقتها بصحة الإنسان ومدى تأثيرها عليه وتحديد هل في الحدود الآمنة ويمكن التعايش معها أم تحتاج إلى برامج صحية وبيئية وتوعية للحد منها، أما عن الطب المهني فهو نفس المبدأ لكن يتم الكشف عن المخاطر في بيئة العمل.

وما أنواع المخاطر البيئية؟

لدينا العديد من المخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع أساسية الأولى مخاطر كيميائية والثاني مخاطر بيولوجية والثالث مخاطر فيزيائية، فالنوع الأول هو الملوثات كالغازات وعوادم السيارات والمصانع والأتربة، أما النوع الثاني فهو الفيروسات والفطريات والبكتيريا والنوع الثالث هو التعرضات الفيزيائية مثل التعرض للإشعاع والأشعة فوق البنفسجية وارتفاع وإنخفاض درجات الحرارة والضوضاء.

كيف يمكن التغلب على كل هذه المشكلات؟

وجود قوانين واتفاقيات لحماية البيئة والإنسان من التلوث ما يؤدي لتجنب أو الحد من التغيرات المناخية والحفاظ على صحة الإنسان.

كيف يشعر الإنسان بالتلوث البيئي؟

الأضرار الصحية الناجمة عن التلوث البيئي قد لا تكون سريعة الحدوث مثل الإنفلونزا، ولكن قد تستغرق سنوات حتى تظهر خطورته على الإنسان لذلك، فإنّ الوقاية خير من العلاج.

وما دور الأبحاث العلمية في الطب البيئي؟

الأبحاث العلمية في الطب البيئي تساعد على كشف عوامل الخطر التي تؤدي إلى حدوث أمراض للإنسان، وتوجه بضرورة عمل برامج صحية ملائمة للوقاية من الأمراض.

الربو من نتائج التلوث البيئي خاصة بالمطاحن كم نسبة الإصابة به؟

أجرينا دراسة على عمال المطاحن المصرية ووجدنا نسبة الإصابة بالربو المهني 25% وغير المهني 2.3% لذلك يفضل استخدام حلول هندسية مناسبة لعزل المراحل التي يزيد انبعاث الغبار فيها ودعم التهوية المناسبة في المطاحن مع الملابس الواقية بقدر المستطاع.

هل توجد علاقة بين التدخين والتغيرات المناخية؟

بالفعل، فالتدخين له تأثير مباشر على صحة الإنسان والتغيرات المناخية لها تأثير غير مباشر، فجمع الإثنين معاً يعني مضاعفة التأثير السلبي على صحة الإنسان، لأن الإنسان مُعرض لعوامل متعددة كنتيجة للتغيرات المناخية كارتفاع وإنخفاض في درجات الحرارة والجفاف والتلوث وعند إضافة تأثير التدخين لهذه العوامل يعني مضاعفة التأثير السلبية على الصحة.

وهل توجد علاقة بين التغيرات المناخية والصحة النفسية للإنسان؟

بالفعل توجد علاقة، لأن التغيرات المناخية تؤدي إلى ما يسمى بالخوف البيئي أو القلق البيئي، لأنها تؤدي إلى كوارث وسيول وجفاف وهدم المنازل وكلها عوامل تسبب للإنسان الخوف والقلق وذلك في المناطق المتضررة لكن المناطق غير المتضررة يعاني قاطنيها من هاجس الخوف من الإصابة بأي أضرار مستقبلية.

ما الحل؟

لا بد من وجود برامج صحية وتثقيفية للتوعية بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها والتعامل معها لحماية الصحة النفسية للإنسان، لأن التغيرات المناخية تغير في النظام البيئي أولاً ثم تعمل على انتشار الأوبئة وتغير من خريطة الملاريا والأمراض المعدية السارية في العالم بما يؤثر على صحة الإنسان، فالبرامج الصحية تقلل الخطر لأن الوقاية خير من العلاج.

كيف تؤثر التغيرات المناخية على الجهاز التنفسي للإنسان؟

التغيرات المناخية تحدث نتيجة التلوث البيئي وهو نتيجة مداخن المصانع ومحطات تكسير البترول وعودام السيارات ومصادر الطاقة، وكلها تؤثر على الجهاز التنفسي، وتؤدي إلى حدوث تسمم بطيء.

هل توجد علاقة للتغيرات المناخية بالسرطان؟

نعم.. حالياً زادت نسبة السرطان بصفة عامة في العالم نتيجة لزيادة العمر الافتراضي للإنسان بعد التغلب على الأمراض المعدية بالمضادات الحيوية فعمر الإنسان لم يكن طويلاً في الآونة الماضية نتيجة عدم القدرة على التغلب على الأمراض المعدية، أيضاً التلوث البيئي والنهضة الصناعية وعوادم السيارات، والإصابة بفيروسات قد تؤدي في النهاية للإصابة بالسرطان.

كم عدد الأمراض التي تنتج عن التلوث البيئي؟

أمراض كثيرة تنشأ عن التلوث البيئي سواء في بيئة العمل مثل المصانع والمحاجر وغيرهم أو المناطق السكنية المجاورة لها أو الكثافات المرورية خاصة عند وجود استعداد شخصي لظهور المرض والذي يمكن الكشف عنه من خلال الفحوصات الطبية والمعملية.

كم عدد المصابون بهذه الأمراض؟

يعتمد على نسب التلوث ومدى وجودها في الحدود الآمنة المذكورة في القوانين واللوائح المختصة.

هل التلوث البيئي سيؤدي إلى ظهور أدوية جديدة؟

فيما بعد إذا تطرقنا إلى ظاهرة زيادة وانتشار مقاومة العديد من السلالات البكتيرية لبعض المضادات الحيوية بعد أن كانت هذه المضادات فعالة ضد هذه البكتيريا فإنه من الواجب تعديل سلوكيات استخدام المضادات الحيوية وترشيد استخدامها والتخلص الآمن منها وتطوير هذه المضادات للتغلب على مقاومة الميكروبات لها وإصدار قرارات رسمية بعدم صرف المضاد الحيوي بدون روشتة معتمدة من الطبيب ونشر الوعي بذلك من خلال وسائل الإعلام والأطباء بصفة عامة.