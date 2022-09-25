تفاصيل انطلاق «الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية» بمشاركة فرق مصرية وعربية

كشف محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، تفاصيل انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، موجها الشكر لأهالي محافظة الإسماعيلية لأنهم السبب الرئيس في نجاح هذا المهرجان، «شعب ذوّاق وجماهير محبة للفنون والآداب والثقافة بشكل عام، فالكثير من المهرجانات الدولية تُعقد في مدينة ومحافظة الإسماعيلية، في الشهر قبل الماضي مهرجان المانجو والشهر بعد القادم مهرجان السينما التسجيلية».

الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية

وأضاف رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر، أن مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ22 هذا العام يضم 10 فرق من محافظات مصر، بالإضافة إلى فرق عربية وأفريقية، والهدف الرئيس منه هو بناء جسور ود ووصال مع الثقافات المحلية والشعوب الأفريقية والعربية.

الفرق المحلية حصدت جوائز دولية

وأردف رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي: «اهتمت وزارة الثقافة بأن يكون المهرجان هذا العام يحمل رسائل المحبة والسلام لشعوب العالم، فالثقافة هي رسول المحبة والسلام ولغة التفاهم والوصال بين الشعوب محليا وإقليميا وعالميا»، مضيفا أن أعضاء الفرقة الفلسطينية استقبلهم الأهالي بترحاب جم وتصفيق وتشجيع كأنهم يستقبلون فرقة مصرية ذات شأن وقيمة، موضحا أن أعضاء الفرقة العربية الفلسطينية قالوا لم نشعر بجهد الرحلة من فلسطين إلى مصر وشعرنا أننا في بلدنا، كما يشارك أيضا من الهند والسودان بالإضافة إلى فرق من محافظتي الشرقية وبورسعيد.

وأوضح رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أن الفرق المحلية حصدت جوائز دولية بمهرجانات مشابهة على مستوى العالم، مثل فرقة سوهاج للفنون الشعبية التي ستعود من صربيا قريبا، وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية التي عادت من أكاديمية الفنون بروما، وهناك فرقة الحرية في الإسكندرية التي جابت العالم بالكامل، وفرقة ملوي من المنيا المشتهرة بالتحطيب.