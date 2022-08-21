قصور الثقافة: الفنون الشعبية في «صيف بلدنا 2» تعبر عن الهوية المصرية

قال الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن فعاليات «صيف بلدنا 2»، تستمر هذا العام إلى نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنّ الفعاليات تقام بعدة مواقع في المحافظات الساحلية في الوقت نفسه وهي الإسكندرية بالأنفوشي والشاطبي، ومطروح بالنادي الاجتماعي والمسرح الصيفي، وشواطئ رأس البر، ودمياط الجديدة وجمصة، وبلطيم بمشاركة العديد من فرق الفنون الشعبية والموسيقى والآلات الشعبية والتلقائية.

25 فرقة من الفنون الشعبية في صيف بلدنا:

وأضاف «الشافعي»، لـ«الوطن»، أن الفعاليات هذا العام تشارك فيها معظم فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية والفرق التلقائية، مثل فرقة المطرية التلقائية للسمسمية، ويصل عدد الفرق إلى 25 فرقة، من بينها فرق الأنفوشي وتوشكى وأسوان وبورسعيد وسوهاج وأسيوط، والوادي الجديد أوبرا عربي» وغيرها، إضافة إلى فرق المحافظات الساحلية.

وأشار أحمد الشافعي إلى أنّ عروض كل فرقة تجسد فنون كل محافظة تنتمي إليها، مؤكدا أن مصر البلد الوحيدة تقريبا التي لديها هذا التنوع في الفن الشعبي الخاص بها ما بين بحري وبدوي وصعيدي وجنوبي نوبي وإسكندراني، مؤكدا أنّ الفنون الشعبية تعلن عن الهوية المصرية بتنوعها واختلافها وثرائها، خاصة إن المتفرجين من بيئات مختلفة في المصايف.

صيف بلدنا في دمياط

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، وقيادات المحافظة، فعاليات صيف بلدنا 2، على مسرح النيل برأس البر.

شاركت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بباقة من صولوهات الطبلة، كما تم تقديم الفلكلور والتراث البورسعيدى لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، وتضمن استعراضات «السمسمية، بتغني لمين، أه يالالي»، فيما قدمت فرقة الوادى الجديدة تابلوه استعراضي الكف والبادية على أنغام مجموعة من الأغانى البدوية الحرة.

واختتمت الليلة بعرض فني لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، وقدّمت خلاله رقصات منها «أفراح الحصاد، نغمات شعبية».