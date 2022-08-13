مؤسس فرقة «ومضة»: تسجيل الأراجوز كأحد الفنون الشعبية باليونسكو كان حلم

قال الدكتور نبيل بهجت أستاذ مسرح بجامعة حلوان ومؤسس فرقة ومضة للأراجوز وخيال الظل، إنه جرى تسجيل الأراجوز كأحد الفنون الشعبية غير المادية في اليونيسكو وذلك في نوفميبر عام 2018، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك كان حلم كبير بدأه منذ 20 سنة لاستنهاض الفنون التراثية مثل الأراجوز وخيال الضل وصناعة مسرح يعتمد في لغته الأساسية على أدواتنا ومفرداتنا.

كان لدينا مسارح قديمة وأشكال المسرح ترجع لآلاف السنوات

وأضاف أستاذ مسرح بجامعة حلوان ومؤسس فرقة ومضة للأراجوز وخيال الظل خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «كان لدينا مسارح قديمة وأشكال المسرح ترجع لآلاف السنوات مثل الأراجوز وخيال الضل، كان مسرحا مكتملا فيه حوار مثل نصوص ابن دانيال منذ العصر الأيوبي».

التسجيل في اليونسكو يؤكد أن لدينا ما يستطيع التعبير عنا

وتابع أستاذ مسرح بجامعة حلوان ومؤسس فرقة ومضة للأراجوز وخيال الظل «لدينا في يدنا ما يستطيع التعبير عنا، عندما تنتزع تلك الأدوات نكون مثل الهواء لا لون لنا أو طعم أو رائحة ونذوب في أي فكرة قاتلة او أي موضة لمدة يومين أو 3 أيام، وبالتالي فإن التسجيل في اليونسكو يؤكد أن لدينا ما يستطيع التعبير عنا، وهو ما يثبت أقدامنا في الأرض».

التراث لديه مشكلة وهو أنه يردنا إلى الماضي

وأردف أستاذ مسرح بجامعة حلوان ومؤسس فرقة ومضة للأراجوز وخيال الظل «التراث لديه مشكلة وهو أنه يردنا إلى الماضي، ولكن لديه ميزة مهمة جدا، أنه وثيقة ملكية الوطن، حيث يمكننا القول إننا كنا هنا منذ 7 آلاف عام، وهذا الوطن بأكمله لا يمتلك منتج بحجم الثقافة بأشكالها المتنوعة مثل الإنشاد والحكواتية والأراجوز، إذ أن كل هذه الأشكال وسائط نقل معرفة في الأساس ووسائط جمالية للتواصل».