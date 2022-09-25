وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا عن إرسال 30 طالبا في بعثات إلى اليابان

تلقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، بشأن إرسال الإدارة المركزية للبعثات الشهر الحالي، 30 طالبًا وطالبة في المرحلة الجامعية الأولى إلى اليابان، لقضاء فصل أو عام دراسي في الجامعات اليابانية المرموقة، ومنها جامعات «ناجويا ،APU، وكيوشو».

أهداف البرنامج

وأكد التقرير أنّ البرنامج يهدف إلى دعم توجه الدولة للاستثمار الحقيقي في بناء كوادر وعقول المستقبل، وصقل المهارات العلمية والثقافية؛ لخلق جيل من الشباب الواعي والقادر على المساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار التقرير إلى أنّ البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الإدارة المركزية للبعثات للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP، والتي تعبر عن شراكة حقيقة بين مصر واليابان في بناء الكوادر العلمية والاستفادة من الخبرات الرائدة لليابان في هذا المجال، ويستهدف البرنامج طلاب المرحلة الجامعية الأولى بمختلف الجامعات المصرية في التخصصات المختلفة، إضافة إلى صقل وتنمية قدرات الطلاب للدراسة بدولة اليابان في مختلف التخصصات، واكتسابهم مهارات جديدة في التعليم، من خلال التعايش، وتبادل الثقافات، والتقاليد المختلفة.

دورة أخرى من البعثات الخاصة قريبا

وأوضح التقرير أنّ الإدارة المركزية للبعثات، ستعلن قريبًا فتح باب التقدم لدورة أخرى من البعثات الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية الأولى، في إطار إطلاق الخطة الخمسية الجديدة للبعثات، ويمكن متابعة كافة برامج البعثات والمنح عبر الموقع الرسمي للإدارة المركزية للبعثات من هنـا

يُذكر أنّ البرنامج يغطي جميع نفقات الدارسين، سواء الخاصة بالدراسة أو المعيشة، أو التأمين الصحي.