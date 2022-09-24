«التعليم العالي»: تأجيل الدراسة شائعة.. وبدايتها السبت المقبل

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تداول الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي دائما ما يحدث حالة من التأثير السلبي في أوساط الرأي العام، مشيرًا إلى أن الأخبار الكاذبة تنشط في أوقات معينة كبداية العام الدراسي من كل عام دائما لاستهداف العملية التعليمية.

«عبد الغفار»: يجب دحض الشائعات ونشر الوعي

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن وسائل الإعلام المصرية عليها دور قوي ورائد في دحض مثل تلك الشائعات ونشر الوعي والتوعية على المواطنين وتفنيد الشائعات، موضحا أن تأجيل الدراسة غير صحيح وأنها مجرد شائعة.

«عبد الغفار»: يجب الاستناد إلى وسائل الإعلام المهنية لمعرفة الأخبار الصحيحة

واستطرد: «المواطن لازم يكون إيجابي، ويجب أن يستند الأخبار المنقولة من مصادرها عبر وسائل الإعلام المهنية والمصادر الرسمية والصفحات والمواقع الرسمية التابعة للدولة».

وأوضح أن بداية العمل بالعام الدارسي في الجامعات يوم السبت المقبل، كما أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، وخلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الأخير أكد على بداية الدراسة يوم السبت المقبل، وطالب كل الجامعات بالاستعداد الكامل لبدء العام الدراسي، وكذا الانتهاء من كافة المدرجات والمعامل بكل الكليات، عبر خطط تنفيذية قوية.