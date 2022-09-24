«التعليم العالي»: اعتماد نتيجة الإعلان الموحد لخطة البعثات للعام الخامس

اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة الإعلان الموحد الخاص بخطة البعثات للعام الخامس 2021/2022 «الجزء الثاني» من الخطة الخمسية الثامنة 2017 – 2022، وتشمل أنواع الإيفاد «بعثات خارجية ـ إشراف مشترك ـ مهمة علمية مابعد الدكتوراه ـ بعثة للحصول على الماجستير»، بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «JICA».

اعتماد نتيجة الإعلان الموحد لخطة البعثات للعام الخامس

وتقدم للإعلان 395 باحثًا وباحثة من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط 281 باحثًا وباحثة.

وجرى عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين من خلال جلسات تحكيم ضمت أكثر من 100 عضو فني، وجرى قبول 153 متقدمًا في مختلف أنواع الإيفاد، موزعة كالتالي: «50 بعثة خارجية، 19 إشراف مشترك، 77 مهمة علمية، 7 للحصول على الماجستير»، وكان نصيب الباحثات بنسبة تقارب 37.25% من إجمالي الباحثين لهذا العام.

وشملت هذه البعثات المعتمدة عددا من الجامعات والمعاهد البحثية في 24 دولة وعلى رأسها المملكة المتحدة بعدد 40 بعثة التي تضم جامعات «أوكسفورد - مانشستر- برمنجهام - كوين مارى - شيفلد ـ جامعة لندن كولدج، يليها اليابان بعدد 27 والتى تشمل جامعات كيوشو - طوكيو - هيروشيما».

74 بعثة في القطاع الطبي

و24 بعثة للولايات المتحدة الأمريكية بجامعات: «جونز هوبكنز - مايو كلينك -كاليفونيا سان ديجو - بنسلفانيا»، وبلغ عدد البعثات التي جرى منحها للدارسين في القطاع الطبي نحو 74 بعثة بما يمثل نحو نصف العدد الإجمالي، بالإضافة إلى 24 بعثة في مجال الزراعة وأمن الغذاء، و16 بعثة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى عدد من البعثات في محاور «المياه ـ البيئة ـ تقنيات الصناعة الاستراتيجية ـ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء ـ تطوير التعليم والتعلم ـ الاستثمار والتجارة والنقل ـ العلوم الاجتماعية والإنسانية».

وجاءت جامعتا القاهرة وطنطا في مقدمة الجامعات الحاصلة على عدد من البعثات، وذلك لحصولهما على 13 بعثة لكل منهما، يليهما جامعة المنصورة بواقع 12 بعثة ثم جامعة الإسكندرية بواقع 11 بعثة.