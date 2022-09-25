«التعليم العالي» تعلن فرز رغبات طلاب تنسيق الشهادات المعادلة

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق، إنّ العمل يجري على قدمٍ وساقٍ؛ للانتهاء من أعمال تنسيق القبول بالجامعات لمختلف الشهادات، آخرها الكشف عن تنسيق الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية، موضحًا أنّه يجرى حالياً فرز رغبات الطلاب.

وأضاف أنّ النتيجة ستُعلن عقب اعتمادها من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنّ توزيع الطلاب سيكون وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2022: يجرى فرز تنسيق الشهادات المعادلة

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سيكون خلال 72 ساعة كحد أقصى من غلق باب التسجيل للرغبات، مضيفًا أنّ نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية سيكون خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من فرز كل الرغبات للطلاب، وتوزيعهم وفقًا للأماكن المحددة، والنسب الموضوعة من قبل الأعلى للجامعات.

تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنّه بإعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية، ونتيجة مراحل الاغتبراب الخاصة بهم، ستختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعمال تنسيق الجامعات 2022، بتوزيع الطلاب على مختلف الكليات.

وفي السياق ذاته، وجّه الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد، مع التشديد على ضرورة إعلان الجداول الدراسية والاستداد لمواجهة أزمة كورونا والالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.