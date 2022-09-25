رئيس هيئة الشؤون الإسلامية بالإمارات: السيسي يرعى القرآن وأهله

وجه الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، رسالة إلى الشعب المصري، أشاد فيها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال فيها «نحن نغبطكم على هذا القائد العظيم الرئيس السيسي الذي يرعى القرآن وأهله، ويخاف الله عز وجل ويحب الرسول صل الله عليه وسلم».

رئيس هيئة الشؤون الإسلامية الإماراتي يشيد بـ السيسي

وأضاف رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، «الرئيس السيسي وضع ثقته في وزير الأوقاف الذي يخاف الله فيكم ويعمل على غرس القرآن والسنة النبوية لتثمر ثمارها في بناء جيل رشيد فاهم وواع».

انعقاد المقرأة القرآنية الكبرى مع كبار القراء

جاء ذلك خلال انعقاد المقرأة القرآنية الكبرى مع كبار قراء القرآن الكريم بالإذاعة والتليفزيون التي أقامتها وزارة الأوقاف على هامش المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من علماء الأمة.