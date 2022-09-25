«حسن الخاتمة».. مصرع مزارع غرقا بعد سقوطه في ترعة أثناء الوضوء بمطروح

حسن الخاتمة شيء يتمناه الجميع عند الممات، ودعوة «اللهم أحسن خاتمتنا» أكثر الدعوات التي يرددها الناس دائماً، وهو ما تجسد مع رجل خمسيني خلال نزوله الترعة للوضوء ليفقد توازنه ويغرق ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

ووصل بلاغ إلى الجهات الرسمية في محافظة مطروح وانتقلت الإسعاف وجرى انتشال جثة عبد الستار محمود عبد الله خليفة 50 سنة من أحد الترع في قرية 28 بنجر السكر التابعة لمركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الحمام المركزي، ووصل جثة هامدة، ادعاء غرق.

مات وهو يتوضأ

وحول حسن الخاتمة وقصة الوفاة قال مصطفى زيدان المغواري معاون مستشفى الحمام لـ«الوطن»، اليوم الأحد، إن جثة الرجل وصلت إلى المستشفى بعد غرقة في ترعة قرية 28 خلال الوضوء للصلاة حسب شهود العيان الذين تحدثوا خلال وصوله المستشفى، وهو مزارع ولدية أرض زراعية في القرية وخرج من الغيط وتوجه إلى الترعة للوضوء إلا أنه غرق بعد أن سقط بالترعة ولم يستطع التحكم في نفسه ليتوفي في الحال.

إنهاء إجراءات الوفاة

وأضاف «المغواري» أنها حسن الخاتمة التي يتمناها كل مننا أن يموت خلال أداء عمل طيب أو أثناء عبادة، وهو ما حدث مع هذا الرجل المتوفى «عبدالستار»، وجرى وضعه بثلاجة الموتى بالمستشفى وبالعرض على جهات التحقيق والتي فحصت الجثة بحضور مفتش الصحة قررت التصريح بدفنه، وتم تغسيله والصلاة عليه وتشييع جنازته التي حضرها عدد كبير من المواطنين والمزارعين، وجرى دفنه في مقابر الحمام.