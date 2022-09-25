«التخطيط» تستعرض جهود مصر لتعزيز التعافي الأخضر مع مدير برنامج UNDP

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر، بما في ذلك تحديث رؤية مصر 2030، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وإطلاق السندات الخضراء، ودور صندوق مصر السيادي للاستثمار في المجالات الخضراء مثل إنتاج الهيدروجين وتصنيع عربات السكك الحديدية لتعزيز جهود النقل المستدام.

وأعربت السعيد، بحسب بيان صادر عنها اليوم، عن تقدير الدولة لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث للتنمية المستدامة وتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، وذلك عقب لقائها مع أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

أهداف حياة كريمة

وأشارت السعيد إلى مبادرة «حياة كريمة» كأكبر مشروع تنموي يهدف إلى إنشاء مجتمعات ريفية مستدامة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، موضحة أنّ المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى الريفية الأكثر فقرًا في مصر من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة العامة للمواطنين، حيث تستهدف المبادرة تغطية أكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية.

وعن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أوضحت السعيد أنّه يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث يشمل العمل عدة محاور تتضمن، «التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي».

أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

كما استعرضت وزيرة التخطيط البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يرتكز على عدة ركائز، أهمها تعزيز مرونة وفعالية سرق العمل من خلال إعطاء الأولوية للتعليم الفني المتقدم والتدريب المهني.

من جانبه، أشاد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بجهود مصر من أجل تحسين معيشة المواطن، خاصة فيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء، الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وجهود الوزارة فيما يتعلق بـ«يوم الحلول» الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة الحلول الممكنة لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ، كما بحث الطرفان فرص التعاون فيما يتعلق بالمشروعات الخضراء الذكية.