«الجاك فروت» أغلى فاكهة في الشرقية.. سعر الثمرة يبدأ من 3 آلاف جنيه

تعد فاكهة «الجاك فروت» من الأنواع الغريبة الموجودة في الأسواق المصرية، على الرغم من ارتفاع اسعارها مقارنة بأنواع الفواكه الأخرى الأكثر شيوعا وانتشارا، وتعتبر فاكهة «الجاك فروت» مصدر للألياف وتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

وأجرت «الوطن» جولة داخل المشتل العلمي في مدينة الزقازيق بالشرقية، الذي يزرع فيه عدة نباتات غريبة، من أبرزها فاكهة الجاك فروت أو الكاكايا، وينتشر في أرجاء المشتل أشجار مختلفة من الفواكه والخضروات، بعضها مثمر، والآخر في بداية زراعته، وبه عدد من المشرفين الذين يتابعونه على مدار الساعة، كما تفوح في أرجائه روائح مختلطة من الفاكهة.

وقال محمود عطية مهندس زراعي وأحد المسؤولين عن المشتل العلمي، إن والده هو الذي أسس المشتل، وأنه استكمل مسيرته بعد وفاته، مشيرًا إلى أنه لا يسعى للربح من المشتل بل أن هدفه هو تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة 100 مليون شجرة.

وتحدث «عطية» عن أبرز الفواكه المزروعة في المشتل وهو الجاك فروت قائلا: «هي من أكبر شجر الفواكه في العالم وهي فاكهة غريبة من الفصيلة التوتية، واستقدموها من خارج مصر وزراعتها داخل المزرعة، ونوزعها مجانا للتشجيع على زراعتها ومن ثم ينخفض ثمنها».

الجاك فروت يحتوي على مادة صمغية

وأضاف: «يتميز الجاك فروت باحتوائه على مادة صمغية صعبة جدا تحيط بها عند فتحها، وفي حال كانت كانت الثنرة (طرية) تكون جاهزة للأكل، وإذا كانت صلبة تكون ليست جاهزة لأكلها ونتركها بضعة أيام حتى تكتمل نموها»، مشيرا إلى أنه يمكن فتحها بالأيدي دون الحاجة لسكين.

وتابع المهندس الزراعي، أنه على الرغم من أنها أكبر شجرة فواكه في العالم فأنها تطرح 200 ثمرة فقط في العام الواحد؛ وذلك لأن الثمرة الواحدة تكون كبيرة جدا، وتبدأ من 3 ونصف كيلو وتصل إلى أكثر من 35 كيلو.

وعن طعم الجاك فروت، قال المهندس الزراعي: «الجاك فروت هو عبارة من الداخل عن مادة صمغية وبداخلها فصوص عديدة، يمكن أكلها بعد إخراج البذور التي بداخلها والتي لها طرق عديدة عند الأكل»، لافتا إلى أن طعمها مزيج من الفواكه وخاصة المانجو والموز.

وأشار المهندس الزراعي، إلى أنه يوجد ثمرة مشابهة للجاك فروت تسمي الدوريان، والفرق بينهما أن الأخيرة تحتوي على شوك أكبر من الأخيرة ومختلف في اللون، حيث إن الجاك فروت لونه مثل لون الموز.

يصل سعر الكيلو إلى ألف جنيه

وأكد المهندس الزراعي أن سعر الجاك فروت غال، حيث يصل سعر الكيلو إلى ألف جنيه، متابعا: «أي أن الثمرة يمكن أن يبدأ ثمنها من 3 آلاف جنيه، ويمكن بيعها مخلية الـ100 جرام بـ150 جنيهًا».

وأردف المهندس الزراعي، أن المشتل يحتوي على فاكهة أخرى تسمى البامبر، مبينا أنه مفيد لحالات الأرق وتساعد على الاسترخاء لاحتوائه على مادة مهدئة، موضحًا أن البامبر يحتوي على مادة لازجة وهو خليط من العنب والتمر، وبداخلها بذر، مبينا أنها في البداية تكون لونها أصفر ثم يتحول لونها إلى بني بعد النمو.