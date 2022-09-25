مصدر عن الحالة الصحية لـ فريد الديب: مستقرة.. دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية

كشف مصدر مقرب من أسرة المحامي الكبير فريد الديب تفاصيل الحالة الصحية له، بعد أنباء ترددت حول دخوله للمستشفى وتدهور حالته الصحية، بالتزامن مع تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

الحالة الصحية للمحامي فريد الديب

وأكّد المصدر لـ«الوطن»، أنّ الحالة الصحية للمحامي فريد الديب مستقرة وأنّ صحته جيدة، مشيرًا إلى أنَّه بالفعل دخل إلى المستشفى صباح اليوم لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة منه.

وأضاف المصدر، أنَّ الحالة الصحية للمحامي فريد الديب لم تستدع المكوث بالمستشفى، كونها مجرد فحوصات طلبها الأطباء بهدف الاطمئنان على صحته، وسيعود إلى منزله بمجرد الانتهاء منها.

المحامي فريد الديب

وكانت أنباء تمّ تداولها منذ صباح اليوم عن تدهور الحالة الصحية لفريد الديب، وهو ما استدعى دخوله المستشفى، بسبب معاناته من مرض سرطان الدم.

المحامي فريد الديب، أحد أشهر من ارتدوا الروب الأسود في أروقة وساحات القضاء، وارتبط اسمه بعدد من أهم وأشهر القضايا التي شغلت الرأي العام، كما أثار الجدل مؤخرًا بإعلانه الترافع عن قاتل نيرة أشرف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المنصورة».

وتعد قضية القرن، الذي كان متهمًا فيها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أحد أشهر القضايا التي ترافع فيها المحامي الكبير فريد الديب، وكذلك قضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام.