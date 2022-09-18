آخر تطورات الحالة الصحية للمحامي فريد الديب.. يخضع للرعاية الطبية

تعرض المحامي فريد الديب لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، تطلبت نقله إلى المستشفى لعمل الفحوصات وخضوعه للرعاية الطبية، بعدما تدهورت حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية للمحامي فريد الديب

وكشف مصدر مقرب من المحامي فريد الديب، لـ«الوطن» عن تطورات الحالة الصحية له بعد نقله إلى المستشفى، حيث أكد المصدر أن «الديب» يخضع حاليا للرعاية الطبية بعد إصابته بوعكة صحية تطلب معها ضرورة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

سرطان الدم

كما أوضح أحد أفراد أسرة المحامي فريد الديب أن الحالة الصحية له متدهورة بسبب معاناته من مرض اللوكيميا «سرطان الدم»، وقد تم نقله إلى المستشفى ليخضع للرعاية الطبية، كما تم وضعه داخل العناية المركزة.

اعتزال فريد الديب الترافع في القضايا

معاناة المحامي فريد الديب خلال الفترة الأخيرة من مرض سرطان الدم، أجبرته على إعلان اعتزال الترافع في القضايا، ليقوم بالتفرغ وإعداد مذكرات النقض وإدارة القضايا التي توكل إليه من مكتبه.

يذكر أن المحامي فريد الديب، كان تقدم بمذكرة طعن على حكم محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم محمد عادل، الذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة قبل دخولها امتحان نهاية العام، يوم 20 يونيو الماضي، وقيام المتهم بطعنها 19 طعنة.