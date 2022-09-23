بعد شائعات وفاته.. ابنة فريد الديب لـ«الوطن»: والدي بخير 

نفت ابنة المحامي الشهير فريد الديب، شائعات وفاته المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت لـ«الوطن»، أن والدها بخير وطالبت المصريين بالدعاء له، وكذّبت «حنان»، الشائعات التي تتردد منذ عدة أيام بعد تعرضه لوعكة صحية.

كما نفي المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي شائعات وفاة المحامي فريد الديب مؤكدًا أنه تواصل معه وأنه موجود في المنزل وحالته الصحية جيدة ولا داعي لترديد تلك الشائعات قبل التأكد من الأخبار، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا اعتادت على نقل الشائعات ما بين الحين والآخر.

طارق العوضي: فريد في منزله بخير

وأضاف العوضي في حديثه لـ«الوطن»، أن فريد الديب تعرض لوعكة مفاجأة قبل أيام، نُقل على إثرها إلى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات وقضى داخلها يومًا واحدًا ثم عاد إلى منزله وتواصل معه مرات متكررة منذ أن عاد إلى منزله وكان آخر الاتصال بأسرته قبل دقائق عقب تداول الشائعة حتى تأكد أنه بخير ويجلس في منزله ولم يعد للمستشفى.

فريد الديب محامي المتهم بقتل نيرة

يذكر أن فريد الديب قال في وقت سابق أمام المحكمة أنه يعاني من مرض سرطان الدم وينوي اعتزال العمل في المحاماة، لكنه عاد مرة أخرى وأعلن دفاعه عن المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة بعد أن عاقبته محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا، وكتب فريد الديب أسباب الطعن على الحكم في مذكرة قدمها إلى محكمة النقض.