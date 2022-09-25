وزير الإنتاج الحربي يوجّه بنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني لخطوط الإنتاج

وجّه المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف الشركات العالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة.

وزير الإنتاج الحربي: توجيهات رئاسية بالتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية

وأشار الوزير، خلال اجتماع عقده مع رؤساء مجال إدارات شركات الوزارة ورؤساء القطاعات والمستشارين، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى وجود تكليفات رئاسية بالتوسع في إنتاج المركبات العاملة بالكهرباء والغاز الطبيعي، وتطوير خطوط الإنتاج وفق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وشدد «صلاح الدين»، على أنّ الدور الرئيسي لـ«الإنتاج الحربي»، هو تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من الأسلحة والذخائر والمعدات، فضلا عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التي تساهم في بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها بأعلى جودة مطلوبة، وجذب استثمارات جديدة وابتكار المزيد من المنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين.

توجيهات بالتكامل بين الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة الميدانية الدورية للمشروعات

ووجّه وزير الإنتاج الحربي، بأهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة والاستفادة من الموارد والخبرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة بكل منها، ووجّه بأهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، إضافة إلى ضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي.

ولفت إلى أنّ الجهات التابعة للوزارة تضم نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة والإداريين ذوي الكفاءة، ما يستوجب العمل على صقل خبراتهم من خلال تدريب وتأهيل العاملين بمختلف الفئات الوظيفية والعمل على تكوين صف ثانٍ من الكوادر القادرة على تولي المسئولية واتخاذ القرارات، مشددا على وجوب اتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية ويعد رأس المال الحقيقي للإنتاج الحربي.