«الإنتاج الحربي» تدرس إنشاء شركة لإنتاج المفرقعات المستحلبة مع «مكسام» الإسبانية

ناقش المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوجه التعاون المقترحة من خلال شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة «مصنع 18 الحربي» وشركة مكسام الإسبانية، لدراسة إنشاء شركة متخصصة في مجال إنتاج المفرقعات المستحلبة والصناعية المستخدمة في مناجم الثروة المعدنية ومحاجر الأسمنت.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنّ الدولة المصرية مهتمة بتوفير المناخ الداعم للاستثمار، وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية لزيادة أنشطتها في مصر، من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، وإصدار القوانين واللوائح المشجعة على الاستثمار، إضافةً إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية وتطوير البنية التحتية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الإنتاج الحربي، المدير العام لشركة مكسام الإسبانية، خوان كارلوس، والوفد المرافق له، في ديوان عام الوزارة، حيث رحب بوفد الشركة، وأكد بحسب بيان عن «الإنتاج الحربي»، اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها والشركات الإسبانية في مختلف المجالات، بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين.

صلاح: تعاون ثنائي مثمر يحقق صالح الطرفين

وأضاف الوزير صلاح، أنّ ما تمتلكه الشركة «مصنع 18 الحربي» من إمكانيات متميزة، وما تمتلكه «ماكسام» من خبرات عالية، تمهد الطريق لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين ويساهم في اقتحام سوق التعدين خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ مختلف أنشطة التفجير الخاصة بها لصالح الشركات العاملة في هذا المجال.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أنّ سياسة العمل في الوزارة تهدف إلى الانفتاح على الأسواق العالمية للتعاون مع الشركات الكبرى المتخصصة في المجالات الصناعية، ونقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.

من جانبه، قدّم المدير العام لشركة «ماكسام»، عرضا تقديميا عن الشركة الإسبانية، مشيرا إلى أنّ جذورها تعود في الأصل إلى العام 1872 كواحدة من أوائل الشركات التي أسسها المخترع ألفريد نوبل بإسبانيا، من خلال شركة الديناميت الإسبانية، لتقديم حلول التعدين والأعمال المدنية.

وتابع أنّ «مكسام» مهتمة بتصنيع مجموعة متكاملة من منتجات المفرقعات بأنواعها لمختلف الأغراض، وعلى رأسها التعدين والأعمال المتعلقة بالمحاجر، كما تدير نحو 60 منشأة صناعية في أكثر من 45 دولة، مضيفا أنّ الشركة عملت سابقا في تنفيذ مشروعات مهمة بمصر.

مدير «مكسام» يشيد بالتنمية في مصر.. وبقدرات شركات «الإنتاج الحربي»

وأثنى مدير عام الشركة، على ما تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تطور وتنمية في المجالات كافة، كما أثنى على الاستقرار الذي تشهده حاليا نتيجة للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشاد كارلوس، بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، وكذا الدور البارز للوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أنّ «مكسام» تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية مع الإنتاج الحربي، من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة والاستثمار بالتعاون مع الشركة «مصنع 18 الحربي» للتعاون في مجال تطوير منتجاتها من المفرقعات المستحلبة والصب والديناميت.

بدوره، أشار محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنّ حرص الوزارة على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة، يأتي تماشيا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة، من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

حضر اللقاء: المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود عرفات، مستشار الوزير للصناعات الكيميائية ومعالجة المياه، والمهندس محمد فؤاد، مترجم الوزير، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي للوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والكيميائي السيد البوص، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة «مصنع 18 الحربي»، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، كما حضر اللقاء من شركة «ماكسام» الإسبانية: ديفيد بولس، المدير الإقليمي للشركة، وبيدرو فيلارينو، مدير العمليات الصناعية العالمية، وآنا مازور، مديرة الإنتاج.