«الإنتاج الحربي» تبحث التعاون مع «رينو» الفرنسية لإنتاج الشاحنات محليا

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس ماجد الترزي، وكيل شركة رينو الفرنسية بمصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في شتى المجالات، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

تعميق التصنيع المحلي لإنتاج الشاحنات

في بداية الاجتماع، رحب المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمهندس ماجد الترزي، وكيل شركة رينو الفرنسية للمنتجات العسكرية، حيث أكد أهمية تعميق التعاون المشترك بين الجانبين، من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في مجال تعميق التصنيع المحلي لإنتاج الشاحنات، بالاستفادة من التكنولوجيا الفرنسية المتطورة، كما لفت إلى أنّ التعاون التصنيعي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية.

وأشار الوزير محمد صلاح الدين، إلى أنّ اللقاء يأتي لتأكيد عمق العلاقات بين الجانبين المصري والفرنسي، حيث جرى استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية لوزارة الإنتاج الحربي، وكذا إمكانيات شركة رينو الفرنسية في مجال إنتاج المركبات العسكرية لبحث التعاون المشترك بين الطرفين لإنتاج المركبات العسكرية رينو في مصر بشركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع 999 الحربي».

تعاون راسخ وممتد بين مصر وفرنسا

من جانبه، أكد ماجد الترزي، وكيل شركة رينو الفرنسية بمصر، أنّ تاريخ التعاون بين فرنسا ومصر راسخ وممتد، لافتا إلى وجود العديد من صفقات التعاون العسكري والمدني التي تمت بالسنوات الأخيرة، كما شدد على أهمية استمرار توطيد هذه العلاقات الوثيقة.

وأشار الترزي، إلى أنّ شركة رينو للشاحنات تعمل على وضع نظرة مستقبلية للسوق ودراسة المنتجات، مشيدا بدور وزارة الإنتاج الحربي، التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر، وواحدة من أهم الأذرع الصناعية بالدولة، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني.

بدوره، أكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات التصنيع، معربا عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية للشركات الفرنسية المختلفة لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي، للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها وتحديد مجالات التعاون.

حضر الاجتماع: المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدراة الهيئة والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، المهندس عماد فوزي، رئيس قطاع المشروعات، المهندس مختار عطا، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات و المعدات، المهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.