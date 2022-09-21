«الإنتاج الحربي لنظم المعلومات» تحصل على الاعتماد الفني للمستوى الثالث لنموذج CMMI

قال المهندس خالد محمد محروس، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، إنّ الشركة تعاقدت مع مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، لتقديم الدعم الفني لفريق العمل بقطاع النظم من خلال استشارات فنية لتحسين أداء تطوير الأنظمة للحصول على المستوى الفني الثالث من الاعتماد الدولي CMMI Development V2.0(CMMI-Dev) ML3، وذلك في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالحرص على تطبيق نظم الجودة في العمليات الإنتاجية، ونظم المعلومات بالمنشآت التابعة.

محروس: مركز SECC شريك استراتيجي لمعهد CMMI Institute الأمريكي

وأوضح محروس، بحسب بيان عن وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، أنّ المركز هو الشريك الاستراتيجي لمعهد البرمجيات الأمريكي CMMI Institute، وجهة معتمدة دوليا لتقديم خدمات التقييم الخاصة بنموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI، مضيفا أنّ التعاون مع «إيتيدا» أسفر عن حصول الشركة على الاعتماد الفني للمستوى الفني الثالث في شهر يوليو 2022.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، أنّ الشركة تهتم بتطوير نظم معلومات وتطبيقات القطاعات المتخصصة، وأهمها تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات E.R.P، وهي أحد أنواع أنظمة البرامج التي تساعد المؤسسات على أتمتة عمليات الأعمال الأساسية وإدارتها لتحقيق الأداء الأمثل، وهي التطبيقات التي تستخدم في المصانع والجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والجهات الخارجية.

محروس: الشركة حريصة على تطوير أسلوب العمل والنظم والبرامج

وتابع محروس، أنّه في إطار حرص الشركة على الارتقاء بأسلوب العمل للمتخصصين في تطوير النظم والبرامج، جرى الاهتمام منذ عدة سنوات بالالتزام بنظم الجودة الواسعة الانتشار بين شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، وأهمها نظام نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI، الذي يحدد المستوى الفني للشركة من الثاني إلى الخامس، ويعد نموذج CMMI من أهم التقييمات وشهادات اعتماد الجودة العالمية في مجال البرمجيات، إذ يحدد مدى نضج أداء الشركات العاملة في مجال تطوير البرمجيات، كما يعد دليلا على توافق الشركات الحاصلة عليه مع معايير الجودة الأمريكية في هذا المجال.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، أنّ الشركة بالتعاون مع مركز SECC تمكنت من بناء إطار قياس وتحليل قوى لتقييم ورصد أهداف العمل المحددة، وأوضح أنّ الحصول على هذا الاعتماد الفني يعد تتويجا لجهود العاملين في الشركة من أجل تطوير الأداء وتعزيز مستوى الكفاءة والابتكار بها لتحسين قدرتها التنافسية، مشيرا إلى تزايد رضا عملاء شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات نتيجة لما حققته من جودة عالية بمنتجاتها.

يذكر أنّ شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، أحد أهم قلاع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة في مجال التحول الرقمي، أبرزها ميكنة منظومات «أرشفة وإدارة بطاقات التموين، والتأمين الصحي الشامل، والحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، والحجر الزراعي».