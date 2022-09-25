مصر تدين الهجوم الإرهابي على مركز تدريب عسكري في الصومال

أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر عن متحدثها الرسمي، السفير أحمد أبوزيد، اليوم، عن إدانتها للهجوم الانتحاري الإرهابي على مركز تدريب عسكري جنوبي العاصمة مقديشو، والذي راح ضحيته عدد من المجندين بالجيش الصومالي وأسفر عن إصابة العشرات.

مصر تعزي الصومال الشقيق

وتضمن البيان، إعراب جمهورية مصر العربية عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الصومال الشقيقة، فضلا عن تقديم خالص التعازي لذوي ضحايا الحادث.

الخارجية: مصر تدين كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه إدانة أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، والتصدي لها وتجفيف منابعها، ودعم مصر الكامل لاستقرار الصومال وسلامة شعبه الشقيق.