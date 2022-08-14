وفد «التنسيقية» يزور مصابي حادث كنيسة إمبابة.. ويقدم التعازي لأهالي الضحايا

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مصابي حادث كنيسة أبوسيفين بإمبابة، الذين جرى نقلهم لمستشفيي العجوزة وإمبابة العام، فور اندلاع حريق بالكنيسة صباح اليوم.

مصابو حادث كنيسة إمبابة

وحرص وفد التنسيقية على الاطمئنان على حالة المصابين وتقديم كل سبل الدعم، فيما يحتاجونه للتعافي من إصاباتهم التي لحقت بهم جراء الحادث الأليم، الذي تسبب في وفاة وإصابة العشرات.

وعبر أهالي المصابين عن امتنانهم لحضور نواب التنسيقية الفوري، والوقوف بجوارهم في هذا الحادث الأليم.

ضحايا حادث كنيسة إمبابة

وقدم الوفد خالص التعازي للأهالي الذين فقدوا ضحايا في الحادث، وكانوا موجودين بالمستشفى للاطمئنان على المصابين من ذويهم أيضًا.

وأكد النواب لأهالي المصابين والضحايا، أنهم في حالة متابعة مستمرة لتداعيات الحادث، ولن يتوانوا عن تقديم الدعم اللازم لكل المصابين، سواء أثناء مرحلة تلقيهم العلاج أو بعد خروجهم من المستشفى.

وقدم الوفد، الشكر والتقدير للأطقم الطبية بمستشفى العجوزة ومستشفى إمبابة، وهيئة الإسعاف والهلال الأحمر، على ما قاموا به من جهد لإنقاذ مصابي حريق كنيسة المنيرة، نقلهم بحرص وسرعة للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كلاً من النائب محمود القط، النائب أحمد أحمد مقلد، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي، النائبة غادة علي، النائب عماد خليل، النائبة هيام الطباخ، النائب عمرو عزت، والنائب محمود تركي، ومن الأعضاء ماجد طلعت، سمية هاشم سميرة الشريف، ومصطفى الجمل.