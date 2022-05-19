عماد الدين حسين: وزارة الخارجية كانت مختطفة أثناء حكم الإخوان

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ، إن جماعة الإخوان الإرهابية نفذت انقلابًا حقيقيًا وشاملًا على مبادئ السياسة الخارجية المصرية؛ إذ أنه منذ عام 1952 وحتى الآن هناك مدرسة سياسية مصرية خارجية راسخة يعرفها الجميع وتحظى بتقدير وثناء العالم بأكمله، موضحًا أن هناك ملامح ثابته لهذه السياسة، لكن الجماعة عندما جاءت للحكم، جرى تهميش وزارة الخارجية.

محمد مرسي قطع العلاقات المصرية مع سوريا دون إبلاغ الخارجية

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي أحمد الدريني، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه عندما ذهب إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2013، لمحاولة تهدئة الوضع الذي سببه الاجتماع الذي حضره محمد مرسي وجرى تسريبه بسبب الاهمام حول ملف السد الإثيوبي، سأل أحد القيادات في وزارة الخارجية، قائلا: «هو أنتم بتديروا السياسة الخارجية في مصر؟، وكانت الإجابة لأ».

العلاقات المصرية تدهورت في هذا عام الإخوان مع الدول العربية كافة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن عصام الحداد، مستشار الشؤون الخارجية لمحمد مرسي في ذلك الوقت، كان هو الذي يدير السياسة الخارجية للدولة، وكانت الوزارة مختطفة في هذه الفترة، من أجل عشيرة الإخوان، مستشهدا بمؤتمر شهير نظمته جماعة الإخوان في الاستاد وحضره مرسي، وأعلن فيه الأخير قطع العلاقات مع سوريا، رغم أن الوزارة لم تكن تعلم بهذا الأمر وتفاجئت به على الشاشات، وجرى إبلاغها بعد المؤتمر.

وأكد عماد الدين حسين، أن العلاقات المصرية تدهورت في هذا العام مع الدول العربية كافة، خاصة الإمارات والسعودية، واكتفت بقطر وتركيا وإيران، رغم أن علاقاتنا بالدول العربية هي الأولوية الرئيسية، ولا مانع من التعاون مع أي دولة أخرى، شرط ألا تتصادم مع الأشقاء العرب.