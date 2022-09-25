أثاث وأجهزة كهربائية مجانا.. التحالف الوطني للعمل الأهلي مستمر في دعم الفئات الفقيرة

أطلقت مؤسسة راعي مصر فعاليات توزيع الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية على الأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في تيسير زواج الفتيات اليتيمات ضمن مبادرة «فرح قلبي»، وذلك بمحافظات الفيوم وسوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان وذلك لعدد 163 أسرة بتكلفة إجمالية وصلت 694380 جنيها.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبين كل مؤسسات الدولة، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وانطلاقاً من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وفي سياق منفصل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الأسر المستحقة للدعم، واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمؤسساته تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، حيث سلمت مؤسسة صناع الخير الدفعة الأولى من حزمة المساعدات النقدية لـ 1000 أسرة غير قادرة بعدد من المحافظات.

الأسر المستحقة للدعم

وأوضح التحالف الوطني، أن اختيار الأسر المستحقة يتم وفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدد أفراد الأسرة المستفيدة والحالة الاقتصادية لعائل الأسرة.