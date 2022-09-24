عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: «وسعنا دائرة الدعم للمستحقين»

قالت سيمون ناصر، رئيس قطاع المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف اتخذ العديد من الخطوات الجادة والفعالة من أجل تفعيل آلية عمله في المجتمع المصري، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات لوضع ميثاق رسمي ليوحد الجهود الخاصة بالمجتمع المدني عبر قاعدة بيانات موحدة.

«ناصر»: القاعدة الرئيسية هي التعاون مع الدولة في مسار التنمية

وأضافت «ناصر»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الغرض الرئيسي مما عمل عليه التحالف هو وضع قاعدة خاصة بالمتطوعين الموجودين على الأرض، «الغرض الرئيسي توسيع الدائرة الخاصة بالمواطنين المستحقين، والقاعدة الرئيسية هي التعاون مع الدولة في مسار التنمية».

«ناصر»: نسير في خطي موازية للدولة في التنمية

واستطردت: «كانت القاعدة الرئيسية إنشاء مسار موازٍ للدولة في عملية التنمية، وكذا كيفية اتخاذ ذات المسار من الناحية الرعاية الصحية والاجتماعية والجزء الثقافي وبناء الوعي الخاص بالإنسان، ومن يوم 13 مارس الماضي وحتى تاريخه بنهاية شهر سبتمبر كان فيه جهود كبيرة جدا بذلها المجتمع المدني».

وأوضحت أن المجتمع المدني المصري لهو جزء وذراع تنموي خاص بالدولة بجانب المساعدات الإنسانية ومظلة الحماية الاجتماعية التي بدأت الجمعيات في تطبيقها منذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم بذلك، «أعلنا عن تبني 600 ألف حالة من الحالات المستحقة للدعم سواء بشكل نقدي لـ420 ألف حالة من خلال الجمعيات، ومنها جمعية حياة كريمة».