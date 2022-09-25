كيفية حجز عيادات التأمين الصحي 2022.. تعرف على الخطوات

كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي، أرقام حجز عيادات التأمين الصحي التي يمكن من خلالها إتمام عملية الحجز والاستفسار والاستعلام عن الخدمات المقدمة من قبل اللجان الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين.

وأوضح الموقع الرسمي للهيئة، كيفية حجز عيادات التأمين الصحي، من خلال الاتصال على أرقام تليفونات 25743324 أو 25754226 من 4 إلى 6 مساءً.

حجز عيادات التأمين الصحي

كما يمكن حجز عيادات التأمين الصحي من خلال منظومة الحجز التي خصصتها الهيئة لذلك، التي تتطلب إدخال الرقم القومي للمواطن ثم الضغط على أيقونة تحري أحقية الانتفاع، وستظهر بعد ذلك بيانات المواطن والمكان الذي يمكن المتابعة من خلاله.

ووفق الموقع، ستظهر بيانات الشخص والرقم القومي، الرقم التأمينس، الفروع المتاح لها حجز، ثم يتم اختيار رتبة الطبيب، العيادة، التخصص، وعلى الفور ستظهر أيام العمل والمواعيد المتاحة للحجز وتاريخ الحجز.

وأشار الموقع الرسمي للتأمين الصحي، إلى أن الحجز على أي عيادة غير التابع لها المريض، لن يعتد به دون خطاب تحويل للعيادة التي جرى الحجز عليها.

وذكرت الهيئة أنه في حال ظهور رسالة تحتوي على «هذا الرقم غير مسجل بقاعدة بيانات منتفعي التأمين الصحي»، فإنه يتوجب لاتمام الحجز إلكترونيا، التوجه إلى إدارة التوثيق والمعلومات والحاسب الآلىي في أقرب فرع للهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحري أحقية الانتفاع بقانون التأمين الصحي واستكمال البيانات.

التأمين الصحي وأصحاب المعاشات

ووفق القوى العاملة (موظفين) القانون رقم 148 لسنة 2019 معاشات، فإن المستندات المطلوبة لـ استفادة أصحاب المعاشات من التأمين الصحي الشامل، هي:

- تقديم استمارة (ت.ص101جـ) موضحًا بها قيمة استقطاع حصة التأمين الصحي، مختومة ومعتمدة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بختم شعار الجمهورية (أصل+2 صورة).

- طابعة تأمينية من مكتب التأمينات والمعاشات، موضحًا بها قيمة استقطاع حصة التامين الصحي.

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) مع الاطلاع على الأصل، وعدد 2 صورة فوتوغرافية للمنتفع.