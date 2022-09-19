«السبكي»: تقديم 7.7 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اليوم، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وفي مستهل اللقاء، أثنى محافظ بورسعيد على تطور الخدمات والرعاية الصحية التي شهدتها المحافظة منذ بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مثمنًا الدور الكبير الذي تبذله الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة، والعمل على استمرارية التطوير وتوفير مزيد من الخدمات، ومنها مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد.

نجاح منظومة التأمين الصحي ببورسعيد

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه بعد وصول منظومة التأمين الصحي الشامل للنجاح في بورسعيد، أصبحت نموذجا لجذب الاستثمار الخاص، لافتًا إلى بحث فرص الشراكات مع القطاع الطبي الخاص بمحافظة بورسعيد، ومؤكدًا تقديم كل الدعم للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي في بورسعيد.

فيما رحب الدكتور أحمد السبكي، بزيارة محافظ بورسعيد للمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، مثمنًا مجهودات المحافظ والجهاز التنفيذي للمحافظة لدعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان استمرارية نجاح المشروع والحفاظ على أدائه، مؤكدًا التعاون لتشجيع الاستثمار في مجال الرعاية الصحية ببورسعيد.

أهمية مجمع الشفاء الطبي

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية مجمع الشفاء الطبي، والذي سيضم مستشفيات التضامن والمبرة والرمد ببورسعيد، في توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء المحافظة، لافتًا إلى أنه سيصبح أكبر مجمعًا طبيًا بالمحافظة مجهزا على أعلى مستوى، ويضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين وكافة المتعاملين بالمحافظة.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى تقديم أكثر من 7.7 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى الآن، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالفحوصات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل، ووصولًا للعمليات والتداخلات الجراحية الكبرى.

ونوه «السبكي» إلى أن التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة للرعاية الصحية وكافة الجهات المعنية في الدولة، كانت من أهم أسباب نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهيئة لا تدخر جهدًا لتقديم أحدث الممارسات الطبية والتكنولوجية لضمان خدمات طبية بأعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة.

هدية تذكارية لمحافظ بورسعيد

وعلى هامش اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكي، هدية تذكارية، للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تقديرًا لمجهوداته ودوره التاريخي في إرساء اللبنات الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، أولى محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدًا تسخير كافة إمكانيات الهيئة للوفاء باحتياجات المنتفعين من مشروع التأمين الصحي الشامل، ما يعد تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بتقديم منظومة صحية متميزة تليق بالمواطن المصري.