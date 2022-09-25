تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور في قضية الرشوة لجلسة 25 أكتوبر

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح عبد العاطي، رئيس جامعة دمنهور وآخرين، لجلسة 25 أكتوبر المقبل.

وجاءت جلسة محاكمة رئيس جامعة دمنهور برئاسة المستشار ممدوح محمود عمر أيوب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد محمد حسن حلوسة، وأحمد محمد محمد خليل.

وصول رئيس جامعة دمنهور لمحكمة إيتاي البارود

كان قد وصل، الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، لمقر محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الإبتدائية بمحافظة البحيرة، لبدء محاكمته في القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور والمقيدة برقم292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

تشديدات أمنية مكثفة

يذكر أن محيط محكمة إيتاي البارود الإبتدائية، شهد إجراءات أمنية مشددة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، بالتزامن مع بدء أولى جلسات محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين، لإتهامهم في تلقي رشوة مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة لإحدى الشركات.