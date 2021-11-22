رئيس جامعة دمنهور: إغلاق كلية طب الأسنان لم يكن بسبب «الجاموسة» (حوار)

نفى الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ما أثير حول غلق كلية طب الأسنان بالجامعة بسبب تدريب الطلاب عمليا على أسنان الجاموسة، وقال في حوار له مع «الوطن»، إن حكما قضائيا صدر في عام 2015 تسبب في هذا الإغلاق، لافتا إلى افتتاح المقر الجديد خلال الأشهر الستة المقبلة.. وإلي نص الحوار..

*متى صدر قرار غلق كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور؟

أُغلقت الكلية منذ عام 2015، طبقا للحكم القضائي الصادر، حيث تم توزيع طلاب الفرقة الأولى والثانية آنذاك على جامعات كفر الشيخ وطنطا والإسكندرية.

*هل صدر قرار الغلق أثناء رئاستك للجامعة؟

- لا.. الحكم صادر عام 2015 قبل أن أتولى رئاسة جامعة دمنهور، حيث كانت الجامعة لا يتوفر بها كلية طب أسنان، كما أن هؤلاء الطلاب الذين عاصروا الحكم القضائي الصادر عن غلق الكلية تخرجوا الآن ويباشرون أعمالهم.. والمثير للغضب أن القضية أثيرت مرة أخرى دون الرجوع إلى الجامعة في إبداء صحة الواقعة من عدمها.

* هل صدر قرار الغلق بسبب تدريب الطلاب على «أسنان جاموسة» كما تردد؟

- بالطبع لا.. الحكم القضائي الصادر بغلق كلية طب الأسنان لم يحتو في سياقه على تدريب الطلاب على أسنان الجاموسة.

إنشاء مبنى جديد للكلية وفقا للمعايير العالمية

* متى سيُفتتح المبنى الخاص بالكلية؟

- تم الانتهاء من تجهيزات مبنى الكلية، ومن المقرر افتتاحها خلال 6 أشهر المقبلة تمهيدا لبدء الدراسة العام المقبل، طبقاً للمواصفات ومعايير الجودة العالمية، حيث تقام على مساحة 1600 متر مربع، وتتكون من 9 طوابق، عبارة عن طابق أرضي و8 طوابق علوية شاملة المدرجات والمعامل ووحدة عمليات جراحة الوجه والفكين.

مراكز متقدمة في التصنفيات العالمية

* هل حلت الجامعة في مراكز متقدمة بتصنيفات عالمية خلال الفترة الأخيرة؟

- نعم.. دخلت الجامعة ضمن 4 تصنيفات عالمية، كما أن عددا من أعضاء هيئة التدريس الخاصة بها لديهم أبحاث علمية في عدد من المجلات العالمية.

* كلية الهندسة تشهد عدة تجهيزات وإنشاءات.. ماذا عنها؟

كلية الهندسة بجامعة دمنهور تُجهز على قدم وساق، حيث تم تنفيذ 37 ورشة ومعملا على المستوي العالمي داخل الكلية، لإخراج جيل من المهندسين، قادر على التطوير في مجال البنية التحتية علي مستوى الجمهورية، وننتظر صدور القرار الوزاري لبدء التشغيل.

* ماذا عن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها جامعة دمنهور للوقاية من فيروس كورونا؟

الإجراءت الاحترازية التي تتعبها الجامعة تتمثل في حظر دخول الحرم الجامعي لمن لم يتلق اللقاح، على أن يتم توجيهه لأقرب نقطة تطعيم.. وقد حققت الجامعة معدلات مرتفعة في عملية تطعيم الطلاب باللقاح، حيث تم الانتهاء من تطعيم كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين بالجامعة، كما تم البدء فى تطعيم الطلاب والإنتهاء قبل بدء العام الدراسي الجديد.