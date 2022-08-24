25 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة رئيس جامعة دمنهور في قضية «الرشوة والفساد»

حددت محكمة الاستئناف بالإسكندرية، أولى جلسات محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين في قضية «الرشوة والفساد» يوم 25 سبتمبر المقبل، وذلك أمام محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولي برئاسة المستشار ممدوح أيوب، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية.

إحالة رئيس جامعة دمنهور السابق إلى محكمة الاستئناف

وكانت جهات التحقيق، قد أحالت رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، وذلك لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور.

كما أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة «محمد. أ»، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين «على. ن» و«محمد. ق» و«أسامة. م» بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين.

القبض على رئيس جامعة دمنهور

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وأمين عام مساعد الشؤون المالية وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث و2 آخرين من الشؤون المالية، بتهمة تقاضي الرشوة.

القبض على عميد الدراسات العليا

كما ألقت ضباط الرقابة الإدارية، القبض على الدكتور حسين مطاوع، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات تفيد بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب، مقابل نجاحهم في الدراسات العليا بجامعة دمنهور.