آخر تصريحات رئيس جامعة دمنهور قبل القبض عليه: سأحارب الفساد

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عصر اليوم، عن ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.

كانت قضت محكمة جنح دمنهور عام 2018 بحبس رئيس جامعة دمنهور شهرين وكفالة 1000 جنيه وعزله من منصبه لعدم تنفيذه قرارا إداريا بمنح لقب أستاذ بقسم المحاسبة، كلية تجارة للدكتورة فايزة عبيد الله.

عبيد صالح: محاربة الفساد أولى أولوياتي

والتقت عدسة «الوطن» بالدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الأسبوع الماضي عقب ما أثير حول غلق كلية طب الأسنان إثر تدريب الطلاب على أسنان الجاموسة، حيث أضاف في تصريحاته أن القرار صادر منذ عام 2015، مشيرا إلى أن هناك أهدافا وراء إثارة مثل هذه القضية، كما أن أولى أولوياته محاربة الفساد الذي يعرقل تقدم الجامعة، كما أنه شكل في وقت سابق لجنة لمكافحة الفساد.

دورات ضد الفساد لتوعية الطلاب

وعقدت جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة مجموعة من الدورات التوعوية والتدريبية عن الموضوعات التالية «مكافحة الفساد» بمختلف أشكاله ونشر قيم النزاهة والشفافية والعدالة وتوعية الشباب ضد الفساد وتثقيف وتوعية الطالب، وتعريفه بأن الفساد يضعف من أهداف الدولة وخطتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في هذا الشأن، والتأكيد على تطبيق مبدأ النزاهة والمساواة والشفافية ورفع مستوى الوعى بخطورة الفساد وأهميته ومكافحته وبناء ثقة المواطنين في جميع مؤسسات الدولة.

ولد الدكتور عبيد عبد العاطي صالح عبد العاطي 24 ديسمبر 1964 بقرية النخلة البحرية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، التحق بكلية الطب البيطري، وعين معيدًا في كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية عام 1988.

وعُين مدرس مساعد في كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية عام 1992، ومدرس في كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية عام 1997، وعمل أستاذا في كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية بداية من عام 2007.

كما تخصص في دراسة الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها وسلامة الغذاء، وكلف بمنصب رئيس مجلس الرقابة الصحية على الأغذية والسلامة بكلية الطب البيطري البستان فرع دمنهور- جامعة الإسكندرية من 6 أبريل 2009 إلى 25 أكتوبر 2010.

وتقلد منصب وكيل كلية الطب البيطري- جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واستمر بمنصبه من 2012 حتى 22 أبريل 2015، تقلد أيضا منصب عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور عام 2015، تقلد منصب رئيس جامعة دمنهور في 29 ديسمبر عام 2016.

وفي 28 أبريل 2020 تم تعيينه للمرة الثانية رئيسًا لجامعة دمنهور وحتى اليوم.

وألقت اليوم 24 نوفمبر، الرقابة الإدارية القبض عليه متهماً بتقاضي رشوى 4 ملايين جنيه بصحبة آخرين وتم ضبطه من قبل هيئة الرقابة الإدارية.