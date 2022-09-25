طريقة الحصول على بيانات تلميذ وزارة التربية والتعليم عبر الحساب المدرسي الموحد

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية حصول أولياء الأمور على بيانات أولادهم بمنحهم خدمة بيانات التلميذ، التي توضح الكثير من الأمور المتعلقة بالطالب كالحضور والغياب ودرجات الطالب والمستوى الدراسي وتقييمات المعلمين.

وأوضحت أنه يمكن الحصول على بيانات تلميذ وزارة التربية والتعليم من خلال الموقع الرسمي لمركز معلومات الوزارة الذي يتيح كذلك خدمة بيانات المدرسة وبيانات المعلم والموظف.

ويتوقف الحصول على بيانات تلميذ وزارة التربية والتعليم أن يكون ولي الأمر مسجلًا على الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية، حتى يتمكن من الاستفادة من مركز معلومات الوزارة، وأنه يرجى إعادة تفعيل البريد الإلكتروني حتى تتمكن من تسجيل الدخول.

الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية 2022

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة إمكانية تفعيل الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية للمعلم وكذلك للطالب، وفي حالة الأخير يتطلب لإتمام عملية التسجيل أن يتم إدخال الرقم القومي (في حالة أقل من 16 عام يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة، بالإضافة لإدخال كود الطالب، أما في حالة المعلمين فيتطلب الأمر إدخال الرقم القومي وكود المُعلم .

مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

يذكر أن مركز معلومات وزارة التربية والتعليم تأسس من أجل تقديم خدمات إلكترونية تعتمد على منظومة من قواعد البيانات المتخصصة التي تم بناؤها ويتم تحديثها دوريا وهذه القواعد تتمثل في:

قاعدة بيانات المدارس

تشمل البيانات الأساسية لكل مدرسة و إضافة مدارس مستجدة وتعديل بيانات مدرسة.

قاعدة بيانات المعلمين والموظفين

تشمل البيانات الأساسية لكل من يعمل في الوزارة سواء كان مدرساً أو موظفا، وبالنسبة للمعلمين فإن بيانات التقدم لامتحان الكادر ونتائج الامتحان يتم إضافتها إلى قاعدة البيانات .

قاعدة بيانات التلاميذ

تشمل البيانات الأساسية لكل تلميذ، كما أن نتائج امتحانات النقل يتم استخدامها في نقل التلاميذ من صف دراسي إلى صف دراسي آخر.