مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن وصول الكتب إلى المدارس

كثفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من استعداداتها الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023، وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد أهمية الاستعداد بقوة للدراسة وتفعيل مجموعة من الأنشطة التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة تكثف استعداداتها للعام الجديد

وتفقد مسئولي التعليم بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، مختلف المدارس للوقوف على الاستعدادات النهائية الخاصة بالدارسة، إذ تفقدت سمية الخطيب، وكيل المديرية، «مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بنات، والميدان الثانوية الصناعية للبنات، والجيزة الفنية التجارية المشتركة للتأسيس العسكري، ومحمد كريم الابتدائية»، التابعين لإدارة جنوب الجيزة التعليمية للوقوف على مدى استعداد المدارس لاستقبال الطلاب للعام الدارسي الجديد.

وتأكدت «الخطيب» خلال زيارتها للمدارس من وصول الكتب الدراسية وصيانة معامل الحاسب الآلي وتجهيز الورش والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد.

كما تابع عبدالتواب أمين، وكيل إدارة العياط التعليمية، أعمال الصيانة والاستعداد للعام الدراسي الجديد والتنسيق مع رئيس المدينة لنظافة محيط المدارس، مؤكداً أنه جاري العمل في كل المدارس على جميع المحاور من صيانة وتشجير وتوفير مقاعد ووسائل إرشادية.

تعليمات «التعليم» للعام الدراسي الجديد

- عدم تنفيذ أي برامج أو دورات إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

- يحظر تكليف رياض الأطفال بواجبات منزلية.

- غير مسموح بخروج أي من العاملين بالمدرسة إلا بتصريح كتابي.

- عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالمسحيين.

- حظر الاستخدام أو الترويج لأية مقررات دراسية بخلاف الرسمية.

- حظر استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا أو برامج ألعاب.

- حظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور.

- حظر التدخين نهائياً.

- منع مندوبي المبيعات من دخول المدارس.

- حظر استخدام أسوار المدارس في أي إعلانات أو شعارات سياسية.

- عدم التطرق داخل المدارس لأية قضايا خلافية.

- عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس.

- حظر استخدام العقاب البدني أو النفسي للطلاب.

- عدم الإدلاء بأي تصريحات إلا بعد الرجوع للهيئات المختصة.

- عدم إجبار الطلاب على شراء الزي المدرسي من مكان بعينه.

- عدم استخدام أي خرائط غير رسمية.